Покинул кинокарьеру и располнел: как изменился весельчак Джои из 'Друзей', которому уже исполнилось 58 лет. Фото

25 июля свой 58-й день рождения празднует американский актер Мэтт Леблан – звезда культового сериала "Друзья", в котором он сыграл наивного, харизматичного и всегда голодного Джои Триббиани. В свое время он был одним из самых популярных лиц на телевидении, а теперь – исчез с экранов и почти не появляется на публике.

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OBOZ.UA покажет, как изменился актер. Последний раз Мэтта видели во время шоу "Друзья: Воссоединение" в 2021 году, и тогда обратили внимание на его заметные изменения – актер существенно набрал вес и отошел от блеска Голливуда. Роль в "Друзьях" стала для Леблана настоящим спасательным кругом – он пришел на пробы с 11 долларами в кармане, не имея даже на еду.

Сериал мгновенно сделал его знаменитым и позволил попробовать себя в кино, однако в киноиндустрии Мэтту повезло меньше: фильмы "Эд", "Затерянные в космосе", "Ангелы Чарли" не принесли ему такого же признания. После окончания "Друзей" и провала спин-оффа "Джои", актер все реже появлялся в новых проектах и в итоге решил сделать паузу в карьере.

Леблан пытался вернуться на экраны в сериалах "Эпизоды" и "Все схвачено", а также стал ведущим шоу Top Gear, но эти роли уже не имели такого резонанса. Последний раз его видели на съемочной площадке в 2021 году – в специальном эпизоде "Друзей". С тех пор Мэтт не анонсировал новых проектов и сосредоточился на личной жизни, избегая светских событий и интервью.

Актер обожает технику, мотоциклы и приватность. Журналисты не раз замечали его на улицах в спортивной одежде. Сам он не комментирует критику об изменениях во внешности.

Что касается личной жизни, Мэтт был женат на модели Мелиссе Макнайт, которая родила ему дочь Марину. Также он усыновил двух ее детей от предыдущих отношений. После развода в 2006 году актер не афиширует своих романтических отношений. В прессе время от времени появлялись слухи о новых романах, но Леблан предпочитает держать личное подальше от камер.

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