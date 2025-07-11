Самая младшая дочь Бекхэмов отпраздновала 14-летие и очаровала своим сходством с папой: какой выросла Харпер. Фото

В четверг, 10 июля, младшая дочь Дэвида и Виктории Бекхэмов – Харпер Севен – праздновала свое 14-летие. Звездные супруги традиционно превратили эту дату в трогательный семейный праздник, наполненный архивными фото, теплыми словами и совместными воспоминаниями.

Видео дня

Внимание привлекла внешность подростка – большое сходство Харпер с ее знаменитым папой. Публикации по случаю дня рождения появились в Instagram-аккаунтах родителей.

Виктория Бекхэм поделилась новым фото дочери в объятиях Дэвида – девушка позирует на фоне розовых шариков и искренне улыбается, глядя в камеру. "С днем рождения, Харпер! Мы все тебя так сильно любим!" – написала Виктория, не скрывая эмоций.

Кроме праздничных фото, дизайнер обнародовала целую подборку трогательных архивов – от кадров во время беременности до домашних видео с первыми шагами Харпер. На одном из видео маленькая именинница танцует в балетной пачке, на другом – играет на флейте, а еще на одном – стоит в школьной форме.

К поздравлениям присоединился и Дэвид Бекхэм, опубликовав серию теплых семейных фотографий. На них – Харпер в разные периоды жизни: от малыша с соской до уверенной 14-летней девушки.

Харпер Севен Бекхэм – единственная дочь в семье. Она родилась в 2011 году в Лос-Анджелесе, когда Дэвид выступал за местный футбольный клуб LA Galaxy. Имя девочки имеет символическое значение: "Севен" – это и номер на футболке Дэвида, и символ совершенства, а "Харпер" – одно из любимых имен Виктории, вдохновленное писательницей Харпер Ли. С детства Харпер живет под пристальным вниманием прессы, но Бекхэмы стараются сохранять баланс между публичностью и личной жизнью дочери, позволяя ей расти без лишнего давления.

Ранее OBOZ.UA писал, что Дэвид и Виктория Бекхэмы растрогали сеть фото на 26-ю годовщину свадьбы. Влюбленные показали как архивные фотографии, где предстали перед камерой еще совсем юными, так и более свежие кадры.

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