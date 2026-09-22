"Почувствовала себя использованной": звезда "Женского доктора" рассказала, почему ее "выкинули" из сериала

Украинская актриса Таисия Хвостова рассказала, почему больше не снимается в популярном медицинском драматическом сериале "Женский доктор". Героиню актрисы – медсестру Лиду – отправили в декрет после первого сезона, тем самым "выкинув" ее из проекта. По словам Хвостовой, ей даже не объяснили причину такого поворота событий, ведь она всегда была очень доброй, чем нередко пользовались другие.

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Как призналась Хвостова, такое решение создателей сериала сильно ударило по ее эмоциях и заставило чувствовать себя "козлом отпущения". О несправедливости в киноиндустрии она рассказала в интервью Алине Доротюк.

"Моей добротой пользуются. Меня могли позвать, а потом сказать: "Ой, все". Меня можно убрать из сериала, не обсудив это, хотя я выкладывалась на все 100. У меня возникает вопрос к этой системе", – сказала артистка.

В качестве примера такой тенденции Хвостова привела сериал "Женский доктор". По словам актрисы, появление в проекте принесло ей огромную популярность и любовь зрителей, однако закрепиться в киноиндустрии все же не помогло.

"Меня не было во втором и третьем сезонах. Моя героиня ушла в декрет. Мне было неприятно, что со мной напрямую об этом никто не поговорил. Я почувствовала себя выброшенной, использованной. Я написала пост о том, что когда мы чувствуем себя козлами отпущения, на дне и так далее, то это же мы сами себя туда ставим. Я позволила себе так себя чувствовать, но в какой-то момент из этого выбралась", – поделилась знаменитость.

Однако, к сожалению, на этом проблемы Таисии Хвостовой в киноиндустрии не закончились. После завершения съемок в сериале сердце актрисы вновь "зажег" проект, который был фактически мечтой ее детства, однако в итоге она в нем так и не появилась. А вот в 2020 году артистку не утвердили на роль в качественном фильме из-за не слишком медийного лица.

Такие неудачи даже заставили Хвостову задуматься о попытке заявить о себе на международном рынке.

"Сейчас я чувствую, что, возможно, это знак того, что украинский рынок меня не принимает и мне нужно уезжать. Я этого не хочу. Я даже забросила английский, потому что хотела сниматься на украинском", – поделилась актриса.

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