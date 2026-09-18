Звезда "Лото Забавы" Лариса Руснак раскрыла правду, как ее выгнали из проекта: это было очень больно

Украинская актриса Лариса Руснак рассказала, как на самом деле произошло ее увольнение из популярной лотереи "Лото Забава", где она работала ведущей с 2001 по 2019 годы. Оказалось, что знаменитости совершенно неожиданно сообщили об выгоне из проекта, более того, даже не объяснили причину расторжения сотрудничества.

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По словам Руснак, такое развитие событий сильно ранило ее, а ситуацию только усугубило то, что на ее место очень быстро начали искать молодых ведущих. Об этом актриса рассказала в интервью для "WAVE РБК-Украина".

"Мне просто сказали: "Все, ты больше не ведешь". Было очень больно. Мне даже подарили часы, как пенсионерке. Никто не объяснил причину, и я ее до сих пор не знаю. Остался один ведущий. Точнее, вместо меня для Анатолия Гнатюка начали искать молодых девушек. От этого было еще больнее", – поделилась артистка.

Как призналась Лариса Руснак, после увольнения из "Лото Забавы" у нее начали закрадываться мысли, будто с ней что-то не так. В какой-то момент актриса вообще решила, что пришло время ей уходить на пенсию и постепенно "ползти на кладбище".

Руснак также прокомментировала слухи о том, что ее выгнали из "Лото Забавы" из-за гражданской позиции, которая не совпадала со взглядами руководства. Актриса не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть такие предположения, поскольку не знает реальной причины увольнения.

Что интересно, создатели "Лото Забавы" окончательно не вычеркнули Руснак из истории лотереи. По словам актрисы, несколько раз ее просили вести программу вместе с Анатолием Гнатюком, а иногда она даже заменяла коллегу в эфире. Однако сейчас лотерея не является главным проектом в жизни Ларисы Руснак, поэтому, когда у нее запланированы съемки в других шоу, она легко отказывается от участия в "Лото Забаве".

"Когда я могла, подменяла Анатолия. Но мне это было некомфортно. Это такая нестабильность. Ты не понимаешь своего положения. И вот сейчас меня в очередной раз попросили заменить Анатолия, но у меня был съемочный день, и я отказалась. Сейчас у меня ничего не болит", – отметила знаменитость.

Ранее в интервью OBOZ.UA Лариса Руснак рассказала, из-за чего в свое время отказалась остаться жить в Швейцарии, почему в начале полномасштабной войны была готова работать таксисткой, как тратит пенсию "на корсеты и чулки" и не верит в легкие деньги.

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