"Почему возмущение адресовали не мне, а Ирине Билык?" Алина Гросу выгородила куму, которую разнесли за обряд у отца-"проводника русского мира"

Певица Алина Гросу заявила, что не понимает, почему после крещения ее сына Марка-Габриэля основная волна возмущения обрушилась на ее коллегу и близкого человека Ирину Билык. Артистка подчеркнула, что ее кума лишь приехала, чтобы крестить мальчика, тогда как вопросы относительно храма и священнослужителя, проводившего обряд, следует адресовать соответствующим органам.

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Об этом Гросу рассказала в интервью OBOZ.UA, комментируя скандал вокруг таинства. В июне 2026 года артистка крестила сына в Черновцах, а его крестной матерью стала Ирина Билык. После церемонии в соцсетях начали критиковать выбор храма, поскольку таинство проводил митрополит Мелетий – архиерей УПЦ (в составе Русской православной церкви), гражданин России.

"Все, что связано с митрополитом Мелетием и событиями вокруг собора, мы уже узнали из новостей и медиа. Но в этой ситуации меня больше интересует другое: если в отношении деятельности храма и его представителей есть столь серьезные замечания, почему он продолжает функционировать в нынешнем статусе? И почему эти вопросы и возмущения сначала адресовали даже не мне, а Ирине Билык, которая просто приехала крестить моего сына?" – спросила Гросу.

Резонанс возник после того, как шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина обратила внимание на место проведения крещения. Церемония состоялась в Свято-Духовском кафедральном соборе в Черновцах, а обряд проводил митрополит, которого журналистка назвала одним из проводников "русского мира". Кошкина также публично обратилась к Билык с критикой из-за ее присутствия на церемонии.

Гросу объяснила, что решение выбрать именно этот собор не было связано с личностью митрополита. По словам артистки, храм имеет особое значение для ее семьи: именно там в свое время крестили ее саму, младшего брата, двоюродных братьев и сестер, а впоследствии – их детей.

"Проводить какое-то отдельное расследование или проверку собора и священнослужителей перед крестинами нам даже в голову не пришло. Для нас это был прежде всего семейный день и продолжение традиции, которая существует в нашей семье много лет", – сказала Алина Гросу.

В частности, певица прокомментировала внимание к своей семье. Она отметила, что как публичный человек готова к тому, что ее решения будут обсуждать.

"Если ты в шоу-бизнесе, ты публичный человек, тебя будут обсуждать. Если тебя не обсуждают – ты просто неинтересен. Вот и все. Тогда ты уже и не публичный", – отметила певица.

Напомним, Алина Гросу крестила Марка-Габриэля в Черновцах в июне. Крестной мамой мальчика стала Ирина Билык, которая знакома с певицей более 25 лет. Именно Билык в свое время поддержала Гросу в начале ее карьеры, а сама Алина неоднократно называла старшую коллегу своей "крестной мамой в шоу-бизнесе".

Также известно, что митрополит Мелетий находится под санкциями, введенными в 2022 году. В 2023 году Владимир Зеленский подписал указ о лишении его гражданства Украины из-за информации о наличии российского паспорта. Сам Мелетий ранее отрицал обвинения в связях с Россией.

Читайте полное интервью с Алиной Гросу на сайте OBOZ.UA во вторник, 22 сентября.

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