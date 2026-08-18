"Не судите людей по национальности". French Fuse – о поддержке Украины, музыке из шума и двух украинских звездах, которые его вдохновляют

Французский топ-музыкант Джерри Манукян, более известный в TikTok и Instagram как French Fuse, с началом полномасштабной войны поддерживает Украину. За это время он успел поработать и полюбить таких украинских артистов, как Артем Пивоваров и KOLA.

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Кто скрывается за неизменными солнцезащитными очками и кепкой? Как он стал блогером с многомиллионной аудиторией? Что вдохновляет мужчину на создание музыки с помощью звуков? Почему он не осуждает людей только за их национальность и что на самом деле говорят французы о войне в Украине? Читайте в эксклюзивном интервью Джерри Манукяна для OBOZ.UA.

– Джерри, вы – известный французский артист, блогер с многомиллионной аудиторией, но о вас не так много информации. Расскажите украинским читателям немного о себе.

– Я французский музыкант, продюсер и композитор с юга страны. Музыка сопровождает меня с детства: я начинал с ударных, позже освоил гитару и бас-гитару, а в 17 лет начал играть на фортепиано, которое впоследствии стало моим основным инструментом. Я изучал джаз, а позже работал пианистом в Национальном балете Марселя.

Сегодня я посвящаю свою жизнь созданию музыки, которая превращает обыденные звуки в эмоциональные и захватывающие впечатления. Я сочиняю музыку, создаю оригинальные саундтреки для брендов и телевидения, а также занимаюсь аранжировкой и продюсированием для других исполнителей. Также я горжусь своими армянскими корнями, которые научили меня ценить культуру, стойкость и семью. Больше всего меня вдохновляют путешествия, знакомство с различными культурами мира, время, проведенное на природе, и опыт повседневной жизни.

– Как возник ваш интерес к звукам?

– Меня всегда увлекали звуки. Еще в детстве я выстукивал ритмы на окружающих предметах и удивлялся, как обычные шумы могут превращаться в музыку. Со временем это увлечение переросло в мой творческий почерк – умение находить мелодию и ритм в окружающем нас мире.

– Почему вы выбрали псевдоним French Fuse?

– Это название отражает мое стремление сочетать разные музыкальные стили, звучания и культуры. В то же время оно подчеркивает мою французскую идентичность и любовь к творческим экспериментам. Именно это сочетание лучше всего передает то, чем я занимаюсь в музыке.

– Сколько времени у вас уходит на создание одного видео? На первый взгляд кажется, что это легко, но я несколько раз пересматривала ваши работы и каждый раз находила новые детали. Так что, видимо, за этой легкостью стоит немало работы.

– Все зависит от конкретного видео. На создание одного может уйти день, тогда как другое требует нескольких дней экспериментов, съемки, монтажа и работы со звуком. Моя цель – сделать так, чтобы процесс выглядел легким и непринужденным. Но вы правы: за каждой деталью часто стоит огромный объем работы.

– Что вдохновляет вас на создание треков?

– Вдохновение может прийти отовсюду: с железнодорожного вокзала, от звука мотоциклетного двигателя, из мира животных, от кухонной утвари или даже от тишины. Мне нравится бросать себе вызов и находить музыку там, где другие слышат лишь шум.

Кстати, природа – один из моих главных источников творчества. Огромную роль в музыке играют и путешествия: знакомство с разными культурами, встречи с людьми и уникальный опыт, который я получаю в пути, вдохновляют меня на новые идеи и помогают воплощать пережитые эмоции в своих треках.

– Что бы вы посоветовали людям, которые так же внимательно прислушиваются к миру и создают что-то интересное, но не получают миллионных просмотров? Достаточно ли просто делать то, что любишь, если аудитория пока не реагирует? Например, я брала интервью у режиссера программы "Как звучит мир… Украина" Евгения Синельникова, в которой показывали звучание разных городов Украины, но ее рейтинг был довольно низким.

– Не измеряйте свою креативность цифрами. Сосредоточьтесь на том, чтобы создавать что-то уникальное, что действительно вас увлекает. Успех часто приходит благодаря последовательности и оригинальности, а не из-за погони за трендами. Если ваше творчество обладает сильной индивидуальностью, люди в конце концов это заметят.

– Я живу в Лиссабоне, и мои португальские друзья особенно любят ваши видео с котами. Интересно, какое из ваших видео самое любимое именно для вас?

– Это меняется со временем, но я особенно привязан к проектам с сильным эмоциональным зарядом, таким как Space. Такие работы для меня особенные, потому что в них удаётся совместить музыку, звук и визуальную историю так, чтобы они вызывали сильные эмоции.

– Для меня очень трогательным является видео, в котором вы играете на пианино гимн Украины, а девушка на улице "поет" вместе с сиреной. Почему вы решили поддержать Украину?

– Потому что музыка – это человечность и единство. Страдания, вызванные войной, глубоко потрясли меня, и я хотел выразить свою поддержку и солидарность единственным способом, который знаю лучше всего, – через музыку.

– Когда 24 февраля 2022 года в Украине началась полномасштабная война, для вас это было ожидаемо или, наоборот, стало шоком?

– Да, безусловно, это стало шоком. Как и многие люди во всем мире, я был потрясен и опечален. Трудно было представить, что такие события могут происходить в таких масштабах в современной Европе.

– Я брала интервью у украинской писательницы, которая много лет живет в Париже. По ее словам, французы считают: виноват только Путин, тогда как россияне являются жертвами пропаганды. Каково ваше мнение по этому поводу? Что о войне в Украине говорят ваши родственники, друзья и знакомые?

– Я считаю, что каждого человека следует оценивать по его собственным поступкам и убеждениям, а не по национальности. В то же время я глубоко сочувствую всем, кто пострадал от войны, и надеюсь на будущее, в котором будут царить мир и диалог. Среди моих друзей и родных преобладают печаль и беспокойство из-за человеческих потерь, вызванных войной.

– Бывали ли вы когда-нибудь в Украине? Что вам известно об украинской культуре?

– У меня еще не было возможности посетить Украину, но благодаря сотрудничеству и дружбе с украинскими артистами я открыл для себя невероятно богатую, устойчивую и полную талантов культуру.

Около двух лет назад я подружился с Артемом Пивоваровым – не только невероятно талантливым артистом, но и искренним, добрым человеком, который вдохновляет. Мы постоянно поддерживаем связь и часто интересуемся делами друг друга. У меня также была возможность познакомиться с его командой – это замечательные люди, с которыми у меня сложились теплые отношения.

Искренне надеюсь, что однажды смогу посетить Украину и познакомиться с ее культурой на собственном опыте. И, конечно же, я уже несколько раз пробовал одно из самых известных украинских блюд – борщ. Он невероятно вкусный!

– Недавно у вас состоялась коллаборация с украинской певицей KOLA – вы очень чувственно исполнили ее песню "Чи разом?" (Chy Razom?). Как возникла идея этого проекта?

– Я открыл для себя творчество KOLA, когда слушал украинских исполнителей, и мгновенно влюбился в ее песню "Чи разом?". Она вызвала у меня сильный эмоциональный отклик уже с первого прослушивания. Тогда я и захотел создать собственное аранжирование этого трека, добавив в него свое музыкальное видение, но при этом сохранив эмоциональность и красоту оригинала. Мне было важно не изменить песню, а отдать ей дань уважения и через собственное творческое видение передать то, насколько глубоко она меня тронула.

– KOLA исполняет песню на украинском языке. Приходилось ли вам раньше слышать украинский язык? Возможно, вы уже понимаете его или можете что-то сказать по-украински? Например, в Украине живет французский блогер Николя Имберт, который за два года выучил украинский.

– До войны я почти не слышал украинский язык, однако после 24 февраля 2022 года благодаря своим украинским друзьям выучил несколько слов и выражений. Я умею говорить "привет", "спасибо" и "я не говорю на украинском, но говорю по-французски" (улыбается). Также знаю фразу "Слава Украине и ее героям". И, конечно же, они научили меня нескольким забавным ругательствам! (смеется).

– Джерри, в заключение нашего разговора – что бы вы хотели сказать украинцам в эти непростые для них времена?

– Хочу выразить глубокое сочувствие украинскому народу и всем, кого коснулась война. Мои мысли с теми, кто понес потери, живет в условиях неопределенности и преодолевает тяжелые испытания.

Я искренне восхищаюсь вашей силой и стойкостью и всем сердцем надеюсь, что мир наступит как можно скорее. Спасибо за то, что приняли мою музыку, а также делитесь со мной своей культурой и добротой. Надеюсь, что однажды смогу посетить вашу прекрасную страну, вместе создавать музыку и встретиться с вами лично.

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