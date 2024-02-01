'Почему не в окопе?' Игорь Кондратюк – об отношении к хейтерам, потере больших средств и напряженных отношениях из-за этого с женой

Телеведущий и музыкальный продюсер Игорь Кондратюк в первой части интервью OBOZ.UA рассказал о своем куме, известном российском телеведущем Андрее Козлове, последней поездке в Москву в конце 2013 года, а также о письме главе СТБ относительно Оксаны Марченко.

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Почему Влад Яма не возвращается домой из США? Как сложилась судьба первой победительницы программы "Україна має талант" и общается ли Кондратюк с популярной коллегой по телешоу Славой Фроловой? Почему не прислушивался к советам жены по важному делу? И какие это имело последствия? Об этом и многом другом – во второй части нашего разговора.

– Следите ли вы за победителями проекта "Украина имеет талант"? К примеру, знаете, как сложилась судьба первой победительницы программы – песочного мастера из Крыма Ксении Симоновой? Как известно, у нее есть звание заслуженного деятеля искусств Украины, однако несколько лет назад она согласилась получить российскую премию.

– По поводу Ксении я бы сказал такую вещь: не могу сказать, что она изменила Украине. Я не слежу за ней, но те "лайки" и какие-то личные поздравления с праздниками склоняют меня к мысли, что она переживает. Ее возможности совершать протесты, по-видимому, были ограничены. Так как она художник. Немножко ходит не по земле. Я не хочу ее отбеливать, но мне кажется, она из тех крымчан, для которых приход России – это был снег на голову. Она прекрасно чувствовала себя в Украине, стала здесь звездой, ездила на Евровидение с Микой Ньютон, потом выступала на американских талант-шоу. По-моему, мы с ней даже имели какой-то разговор после 2014 года, если не ошибаюсь… Нет, Ксения Симонова – не человек, о котором я бы говорил, что она предательница. В Крыму таковыми были в первую очередь руководители на всех уровнях.

– Интересно, куда исчезла Слава Фролова – один из самых известных судей программы "Україна має талант"?

– Слава Фролова сейчас за границей, но я не уполномочен рассказывать, где именно. Она на связи. Мы периодически пишем друг другу, что очень соскучились. Когда планировался десятый сезон телешоу "Україна має талант", мы надеялись, что нас тоже привлекут к участию. Меня, правда, приглашали посидеть четвертым судьей, который по сценарию постоянно менялся, но уже не вспомню, что помешало принять участие. С другой стороны, меня жизнь научила, что канал, который в тебе заинтересован, всегда пригласит. А ходить, обивать пороги, доказывать свои преимущества над другими фигурантами – так поступать не стоит. Сделай достойный продукт – и ты будешь интересен тем, кто захочет иметь это у себя в эфире.

В принципе, с моей жизнью все так и было. Я звонил по телефону на другие каналы только раз, когда захотел уйти из "Интера". И это был момент, когда я понимал, что канал, который возьмет "Караоке на Майдане" и "Шанс", не пожалеет, потому что тогда это были действительно рейтинговые и народные программы. На "1+1" мне сказали: "Давай!"

– Как вы относитесь к Владу Яме – еще одному коллеге по талант-шоу, который с началом войны вывез семью в США, но в Украину не вернулся?

– Он уехал в Америку и там остался, больше ничего о нем не знаю. Говоря о Владе Яме, нужно понимать, что он семейный человек, у него есть жена и ребенок. Если думаете, что он мог сказать: "Да, все, бросаю вас и еду в Украину", то ошибаетесь. Люди, которые воюют, вероятно, имеют право его назвать негодяем. Люди, которые не воюют, по моему мнению, должны понимать следующее: что происходит – нужно спрашивать у самого Влада Ямы. Я за него отвечать не буду. Я сторонний наблюдатель и могу только поставить себе "галочку" напротив фамилии.

– Сможет ли Влад вернуться и с таким же успехом, как раньше, работать, учитывая количество вылившейся на него критики?

– Сделают ли карьеру, когда вернутся домой, Потап, Винник и Яма – большой вопрос. Скорее всего, Виннику и Потапу это будет легче, потому что могут написать пару шлягеров, которые возьмут в ротацию. И это будет возвращение. Насчет Влада Ямы – не знаю.

Хотя, знаете ли, президент Зеленский вручил Виталию Козловскому, выступавшему на дне победы в Москве в 2016 году, орден. Певцу, который произносил слова, что ему безразлично, чей Крым. Поэтому никогда не говори "никогда".

– Что скажете о новом витке судебного конфликта с Виталием Козловским, который жалуется на то, что вы взимаете в свою пользу чуть ли не всю его военную зарплату в ВСУ?

– Слушайте, мне надоела эта тема… Я же написал об этом пост в Facebook, где разложил все как есть! Певец вдруг начал пиар о том, что я забираю львиную долю его зарплаты нацгвардейца, а на самом деле это не так. Согласно решению суда, бухгалтерия отчисляет в мою пользу всего 20 процентов от его официальной зарплаты. Причем закон и суд считают, что я не забираю деньги, а возвращаю свое. Это принципиальное отличие. Но в сознание граждан порой это не вложишь. Я все суды выиграл, причем достаточно просто. Это был простой спорный вопрос по авторскому праву. Один человек – правообладатель, другой – нарушитель.

Когда он начал служить в Нацгвардии, месяца через два развернул позорную кампанию о том, что Кондратюк якобы его обирает как липку. Мол, нам нужно садиться и договариваться. Слушайте, с 2012 года можно было уже все решить, но ведь он недоговороспособный человек в силу своего интеллекта и непорядочности.

В 2023 году выплаты по судам начались и продолжались в течение трех месяцев, последний раз – в октябре. Все. С тех пор денег не было. И мне просто интересно: где сейчас Виталий Козловский? Судя по тому, что не приходит никаких выплат, скорее всего, Виталий Витальевич Козловский сейчас нигде: у него нет официальной зарплаты. Он ведь не может не получать зарплату, находясь в ВСУ? Кто из бухгалтерии воинской части захочет иметь проблемы с законом? Нет. Итак, делаем вывод: рядовой Козловский – исчез.

– Как относитесь к коллегам, которые бросились публично защищать Виталия Козловского?

– Я им всем посоветовал бы купить мозги. А может, не разобрались в ситуацию, почему-то считают, что честь может быть только у Виталика Козловского, а я Карабас-Барабас какой-то. Хотя все, кого я продюсировал, ни разу такого бы не сказали. И единственные люди, которые могут подобное утверждать, – это Виталий Козловский и его окружение. Внимание, вопрос: может, не во мне проблема? Спросите у Валевской, Вороновой, Табакова, Дмитриченко, "Авиаторов". С кем я там еще работал? Вот спросите.

– Как вообще реагируете на хейт в публичном пространстве?

– На хейт мне плевать! С осени 2022 года у меня новая страница в Facebook, друзей сюда я набирал среди единомышленников. К тому же просто блокировал хейтеров, потому что это люди, которые могут переврать все, что угодно. Я сам много критикую, но стараюсь быть конструктивным. Так мы приближаем наше общество к правильной стране, более прогрессивной, с более качественной жизнью. Хейты просто вроде "А где ваши сыновья?", "Что ты сейчас делаешь?", "Почему не в окопах?" – такого рода упреки мне до задн*цы. В мои годы можно находиться в окопах, и я знаю таких мужчин, они молодцы, но я со своим здоровьем уйду, когда будет в этом потребность. А хейтеры, на мой взгляд, в большинстве своем – это просто необразованные люди. Есть, правда, и такие, кто сознательно занимается травлей, но мне тоже до задн*цы. И они это знают. Многим я это лично сообщил. Написал, кто они на самом деле.

– Перечисляя артистов, которых вы продюсировали, вы не вспомнили Яну Соломко, которая после начала российского вторжения выпустила в Москве накануне 23 февраля клип, где призвала россиян возвращаться домой с победой.

– Я никогда не был продюсером Яны Соломко. Она участвовала как одна из конкурсанток в моем проекте "Американский шанс". Позже, кажется в 2018 году, я пробовал с ней договориться на интервью для одной из своих радиопрограмм. Мы начали переписываться, и я узнал, что она находится в Москве. Но я с марта 2014 года понял, что мне не о чем говорить с теми, кто продолжает посещать страну-оккупанта. Поэтому интервью с Соломко не состоялось.

– За телевизионную жизнь у вас было много успешных авторских телепроектов. А бывало так, что вкладывали многое, а результата, на который рассчитывали, не имели?

– Я потерял деньги на программе "Американский шанс". Идея была такой: в процессе реалити-шоу отобрать девушек, которые войдут в музыкальную группу, которая станет популярной далеко за пределами Украины. Кастинги проходили в шести украинских городах, съемки финальной части шоу проводились в Голливуде. Однако так сложились обстоятельства, что я как продюсер вложился в проект и создал телешоу, а другие партнеры решили не вкладывать средства в созданную на проекте герлз-бэнд GLAM. Еще один из спонсоров отказался в последний момент.

Однако я, как ответственный человек, все-таки сделал этот проект в оговоренный ранее срок. И это стоило мне болезненной нехватки. Сейчас, на пенсии, мне бы эти деньги очень не помешали. Это сколько же дронов я мог приобрести для бойцов на Херсонском направлении! Но что было, то было. Деньги в моей жизни никогда не являлись главным фактором.

– Это несколько десятков тысяч в валюте?

– Большое количество десятков тысяч. Через некоторое время имел напряженные отношения с женой. Ведь она была еще и финансовым директором, советами которого я пренебрег… Но знаете, все эти проблемы немного компенсировало одно: я получил удовольствие, даже гордость, потому что это была уникальная работа. Россияне пробовали повторить такую программу с мальчишеским коллективом на тех же местах, где мы снимали. Мне звонили с канала СТС, который готовил этот продукт, когда я им рассказывал, как мы делали: сроки, условия, стоимость, сказали, что это нереально. А мы сделали.

Первую часть интервью на OBOZ.UA читайте здесь.

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