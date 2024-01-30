'Что ты сделал, когда Россия вошла в Крым?' Игорь Кондратюк – об известном в РФ куме, письме об Оксане Марченко и поездке в Москву

Телеведущий и музыкальный продюсер Игорь Кондратюк, уже почти 40 лет имеющий непосредственное отношение к украинскому телебизнесу, признался, что считает "Квартал 95" слишком неукраинским. А также рассказал о своем куме, известном российском телеведущем Андрее Козлове, с которым не общается с начала войны.

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О чем разговаривал с самыми близкими друзьями во время последнего приезда в Москву? Что написал в письме главе СТБ об Оксане Марченко после аннексии Крыма? Об этом и многом другом – в интервью OBOZ.UA.

– Недавно семьей гуляли по центру Киева и поймала себя на мысли, что место неподалеку от Пассажа на Крещатике ассоциируется исключительно с вашими программами "Караоке на Майдане". Что вы чувствуете, бывая там?

– Я чувствую, что это место не работает на полную катушку (смеется). Моя старшая сестра однажды решила записаться на экскурсии по Киеву и рассказывала мне потом, что одна из них проходила по улице Грушевского, Заньковецкой, возле Театра Франко, а закончилась на адресе Крещатик, 15. И экскурсовод гордо заявила, что на этом месте 20 лет снималось народное шоу "Караоке на Майдане". Сестра похихикала, а когда закончилась экскурсия, позвонила мне со словами: "Гордость распирает".

В январе исполнилось 25 лет со дня основания программы "Караоке на Майдане". Пять лет ее уже нет. Ну что сказать? Ностальгия – прекрасная штука, но я не понимаю людей, живущих только этим. Надо жить сегодняшним, а еще лучше – завтрашним днем. Хотя сейчас это сложно делать, учитывая наши реалии. Нашу жизнь сейчас моделирует война и все, что к ней привязано. Участие наших родных в военных действиях, в волонтерстве, невозможность, если хочешь, увидеться с самыми родными.

К примеру, мы видимся с дочерью, которая учится в США, всего дважды в год, ездим к ней в июле, в этом месяце у нее день рождения. Есть такая возможность, еще немного денег у меня осталось за мою телевизионную деятельность. А она прилетает к нам один раз в год – на новогодние каникулы. В это время стараемся много времени проводить семьей – праздновать вместе. Прекрасно провели новогоднюю ночь – посмотрели две серии "Мстителей" из комиксов "Марвел" – это любимые истории Полины.

– А почему не то, что готовили для нас телеканалы?

– Я посмотрел программу телепрограмм – она мне не понравилась, решил, что мне это не нужно. Это во-первых. А во-вторых, ты звонишь человеку, которому в марте будет 62 года, – у меня немного уже другие критерии созерцания телевизионного эфира, в котором существовал с 1985 года. Какие-то новые фильмы, которые хотелось бы посмотреть, не нашел, хотя, может, не очень внимательно смотрел. Например, на "Плюсах" был "Один дома", который мы уже видели много раз. А "Квартал 95" я не смотрю, мне не нравятся их шутки.

Боюсь ошибиться с годом, но, кажется, последний раз смотрел в 2005 году, они транслировались на "Интере". И включил выпуск потому, что меня пригласили там выступить, как и всех других тогдашних ведущих этого канала, с финальной песней. Этот выпуск выходил, когда "Интер" праздновал какую-то свою годовщину. Однако мне не было интересно – КВН я в своей жизни уже насмотрелся. Что с тех пор изменилось? Не знаю. "Квартал" для меня еще с тех пор был слишком неукраинским. До того, как они перешли на украинский язык, я не воспринимал их как юмористов, работающих для украинцев. Я из тех украинцев, которые в Украине потребляют контент на украинском.

– Говорите, что не смотрите "Квартал 95", но, судя по вашим сообщениям в Facebook, знаете обо всех скандалах, которые их окружают.

– В моей ленте они появляются раньше, чем я проснусь. Есть много нарезок в YouTube. Зеленский, став президентом, спрашивал: вас это обижало? Это не то что оскорбляло, это было совершенно невозможно для любого человека, у которого есть хотя бы какая-то любовь к своей Родине. Создавалось впечатление, что многие их номера были написаны антиукраинскими авторами. Вроде шуток про эбонитовые палочки или сеньора-голодомора. Как это может быть мне смешно, когда считаю, как гражданин, что самым большим преступлением Советского Союза против Украины был искусственный голодомор? Я сам из села, поэтому смотреть на это все было очень больно, зная, как в селе люди на каждом клочке земли стараются что-то вырастить, – память о страшных временах будет жить с нами не в одном поколении.

– Многие, как и вы, констатируют, что юмор в "Квартале 95" идет куда-то не туда…

– Я против цензуры. Закрыть "Квартал" можно было бы, если бы против них начали, например, несколько резонансных дел. И таким образом их обанкротили. Но никто этого не делал. Мы же видели, как во время правления всех властей в зале сидели их представители и смеялись. Хотя, к слову, многое из этого монтаж. Я помню, как Юрий Луценко в кадре будто бы смеется над шуткой о себе, но не уверен, что это съемка именно тогда, когда шел на сцене номер. Режиссер монтажа может даже несмешные шутки сделать смешными.

– Почему люди продолжают ходить на эти мероприятия? К примеру, на новогодних концертах "Дизель студио" были аншлаги, хотя их также критиковали за контент.

– Интересный факт: "Дизель студио" в первый год своего существования получил несколько премий "Телетриумф" и побил "Квартал 95" – и рейтингами в том числе. Я помню эту церемонию награждения, ее вел, не поверите, Владимир Зеленский в паре с Машей Ефросининой. "Дизели" взяли награду в номинации "Лучшая юмористическая программа". И Зеленский тогда сказал, что, с одной стороны, расстроен, а с другой – рад, потому что, по его словам, "Квартал" приложил руку к становлению "Дизель-шоу". Я так понимаю, что часть авторов перешли тогда в "Дизели".

Почему люди ходят? Хочется развлекаться – это банально, но факт. Подавляющему большинству людей нужно отключать на время мозги, ибо, если этого не делать, мы здесь поубиваем друг друга из-за эмоционального напряжения. Здесь вопрос в другом: в качестве шуток. Юмористы должны понимать, что фривольно шутить об украинцах из Скадовска – это низко. Люди там находятся в страшной беде. Хотя знаю, что из моего Каланчака Скадовского района, где оканчивал среднюю школу, уже большинство населения не те, кто там жил. Местных вытеснили завезенные граждане из страны-агрессора. Но там еще продолжают проживать ежедневно молящиеся украинцы, чтобы пришли ВСУ и освободили их от ненавистной власти россиян.

Номер "Квартала" о переселенке из Скадовска – это издевательство. Это может быть смешным, когда ты много выпьешь. Или для тех, кто не разбирается в действительно хороших шутках. Не читал как минимум "12 стульев" Ильфа и Петрова. У квартальцев нет тонкого юмора, сатиры, зато много другого – псевдоюмористической ржаки. Но многие все же хотят меньшего, чем большего. Так они устроены. Особенно с появлением социальных сетей, опускающих многое просто до уровня плинтуса.

– Вы говорите, что развлекательные программы нужны, а некоторые ваши коллеги утверждают, что даже художественное кино сейчас не ко времени.

– С точки зрения психологии нашего социума это должно быть. Второе дело, когда возникает ситуация, которая произошла, например, с информацией, что государство выделяет слишком много денег телеканалу "Дом". Который, может, и не нужен, но к нему имеют отношение друзья президента, поэтому существует. Проблема в том, что многие люди, наблюдая расходы государственных средств на развлекательные мероприятия, понимают, что это нонсенс. Поскольку, с одной стороны, Сергей Притула объявляет сбор ГУР, и он молодец, но это государственная структура. А между тем из кармана государства планировалось выделить достаточно значительные средства на сериал "Ингулец". Люди, которые видят это и вовлечены плотно в войну, никогда такого не поймут. Зачем людей призывать собирать на дроны, если вы тратите так глупо средства?

Я не понимаю, почему выделяются деньги для приватных каналов для трансляции телемарафона. Государство должно выделять средства только для создания новостного телемарафона на государственном канале "Суспільне". Точка. Все остальные пусть покупают у "Суспільного" новости или цитируют их. Не понимаю, почему наши вожди пренебрегают этим телеканалом. Почему такой пофигизм к государственному телеканалу, а значит – к средствам налогоплательщиков?

– Победить российскую пропаганду – это из области фантастики или реально?

– Мне кажется, этого не нужно делать. Надо воспитывать украинцев, чтобы они не смотрели российское, не потребляли антиукраинскую ложь. Проводить уроки фактчекинга (процесс проверки фактической точности сомнительной информации). А по окончании занятий суммировать: мы вам сегодня привели 20 примеров российской лжи. И дальше предоставить цифры, что за последний месяц, например, расследователи зарегистрировали 1500 ложных новостей из России, поэтому смотреть это бессмысленно.

И еще довод: мы никогда не перебьем российскую пропаганду деньгами. Как мы можем перебить страну-нефтегазовую колонку, которая выкладывает миллиарды долларов на пропаганду? Ну снимают россияне сейчас фильмы о Мариуполе – плевать! У них фильм "Крымский мост" провалился в прокате, даже россияне на это низкохудожественное дерьмо не пошли. Какой смысл снимать нам фильм, что все не так? Нам должно быть совершенно безразлично, что они скажут. Даже если какой-нибудь россиянин заявит, что Енисей впадает в Северный Ледовитый океан, без проверки этот факт нельзя воспринимать как правдивый. Он впадает в этот океан, но это не имеет значения. Россиянам верить нельзя. Сейчас это страна сплошной лжи и пропагандистской половы.

– Остались ли у вас друзья в РФ?

– Последний раз я был в Москве на новогодние праздники – с 2013 на 2014 год. Моя жена тогда в гостях завела очень большую дискуссию о Майдане, я не вел, потому что знал, что это закончится ничем. Сказал только, что полностью согласен со всем, что она сказала. Это было наше последнее посещение РФ и последняя встреча с нашими близкими к тому времени друзьями.

Знаете, почему никто из них сейчас мне не пишет и не звонит? Потому что знают, что они не правы. И ничего не могут сказать, кроме: "Игорь, извини, нас поставили на колени". Понимаете? Они не могут во мне найти никакого сострадания по поводу того, в каком положении оказались. А если скажут, что "мы здесь ни при чем, просто телевизионные производители, политикой не интересуемся", я скажу: "Вы – м*даки!" Из-за того, что вы не выходили на протесты в 2014 году, когда произошла позорная оккупация Крыма и началась война, погибли люди. Ваши – это такое, вы свое дерьмо, которое сейчас штурмует позиции ВСУ, не считаете. Но вам по барабану, что погибли в том числе гражданские, тысячи ни в чем не повинных украинцев, живших на своей земле.

– У вас в России есть и родственники. К примеру, Андрей Козлов – российский телеведущий, вместе с которым вы играли в телеклубе знатоков "Что? Где? Когда?", – он же ваш кум?

– Да, он крестил нашего среднего сына, но сейчас никаких контактов с ним у нас нет. И я так чувствую, что мы оба понимаем, почему это произошло. Я не знаю, о чем с ним сейчас говорить. Как там поживает "Что? Где? Когда?"? Клуб заявляет, что он вне политики, а между тем знатоки летят на военную базу в Сирию – проводить игру для российских военных? И, видимо, считают это геройством, а в украинском понимании они придурки. Между тем многие знатоки отказались участвовать в программе. После 2014 года, после полномасштабного вторжения – тоже. Илья Новиков – например. Начались гонения на Ровшана Аскерова, открыто выступающего против войны, из-за чего он был вынужден уехать из страны.

Сейчас русский нацизм расцветает махровым цветом. Его обслуживает российская так называемая элита, в том числе – из области культуры. Многие выехали, потому что не смогли с этим жить. Немалая часть заняла активную антивоенную позицию, другие переехали, чтобы себя обезопасить. Но они все не делают главного: не трясут Россию изнутри. Да, мне могут ответить, что там большой репрессивный аппарат, но это отговорки. А если не трясти Россию, усилий всего мира может быть недостаточно, чтобы остановить нашествие.

Я хочу спросить каждого: "Что сделал персонально ты, когда Россия зашла в Крым?" Записал хоть какое-нибудь видео на Facebook? Нет. "Промолчи – попадешь в палачи" – очень люблю эту фразу из песни барда Александра Галича "Старательский вальсок". Я тогда ее впервые вспомнил, когда написал письмо тогдашнему руководителю СТБ Владимиру Бородянскому об Оксане Марченко. Спросил, как мы будем сосуществовать в эфире, когда Оксана промолчала, что россияне захватили Крым. Он мне написал: "Игорь, я понимаю твой гнев, но Оксана – взрослая. Я не могу ее заставить что-нибудь написать". Однако все же через год или два он уволил Оксану с телеканала.

– Обращался ли к вам Андрей Козлов, когда нужна была помощь его родному брату, который не мог уехать из Мариуполя?

– Ко мне обращался не Козлов, а другие люди. Спросили, есть ли возможности помочь. Я ответил, что, честно говоря, нет. Мои дети пробовали вызволить бабушку и дедушку нашей невестки в таких же обстоятельствах оккупации. И не смогли. Более того: они заплатили кому-то за вывоз средств, а перевозчик оказался мошенником. Таких случаев немало, что говорить. Позже я узнал, что Александр – так зовут брата Козлова, выбрался из Мариуполя. Кто-то из украинцев помог.

– Как человек, который много знает об оккупации Херсонской области изнутри, потому что у вас много родственников, объясните, откуда берутся коллаборанты среди украинцев?

– Я обратил внимание, что очень многие коллаборанты имеют фамилию с "ов" на конце (а может, это мне так кажется). Скорее всего, это люди, которые приехали в Украину во времена Советского Союза или уже во времена новейшей Украины. Но продолжали жить Россией, смотреть ее телеканалы. Я знаю таких даже лично. У меня есть знакомая, которая говорит: "Ничего не могу сделать со своей мамой!" Она смотрит программу "Время". Говорю: "Мама, мы живем в Украине". А она: "Это для меня важно".

Я читаю несколько Telegram-каналов о Херсоне, так вот, за все это время если тысячу фамилий предателей увидел, то хорошо. До войны в Херсонской области проживало более миллиона человек. Вот беру калькулятор: это будет одна тысяча населения. Я допускаю, что одна сотая здешних жителей хотели либо в СССР, либо в Россию. Это один из ста. Разве критично? Украинцев, которые сотрудничают с оккупантами, мизер даже в Луганской и Донецкой областях. И в Крыму. Российская пропаганда, конечно, скажет, что это не так.

Вторую часть интервью читайте на OBOZ.UA в четверг, 1 февраля. Игорь Кондратюк расскажет о судьбе едва ли не самой известной победительнице телешоу Україна має талант", раскроет детали того, куда исчезла Слава Фролова, и ошарашит неожиданными подробностями нового оборота многолетнего конфликта с певцом Виталием Козловским.

Также читайте на OBOZ.UA интервью с актрисой Риммой Зюбиной: о хитрых планах врага, переломном годе для Украины и мыслях во время обстрелов.

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