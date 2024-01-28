'Здесь зрада, там воруют, а где-то танки не едут'. Римма Зюбина – о хитрых планах врага, переломный год для Украины и мысли во время обстрелов

Ведущая украинская актриса и ошеломляюще положительная женщина Римма Зюбина призналась, как переживает страшные ракетные удары со стороны РФ, поделилась простым рецептом поддержки оптимизма в душе и рассказала самый смешной анекдот из своей жизни.

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Об этом и многом другом – в интервью OBOZ.UA. Мы встретились с Риммой Зюбиной на недавно прошедшей в Киеве премьере кинофильма "Как там Катя?".

– Римма, договориться с вами об интервью очень непросто из-за того, что вы все время в разъездах. В каком украинском городе самый большой шанс вас поймать?

– Чаще всего сейчас курсирую между Киевом и Львовом. У меня спектакль в Театре Заньковецкой – это по приглашению режиссера Максима Голенко. А в начале прошлого года, по его же приглашению, я начала ездить в Одессу. В ближайшие дни у меня так: играю в Театре Леси Украинки в Киеве "Это все она", через несколько дней – в Одессе "Карпатский вестерн", а потом я во Львове со спектаклем "Враги. История любви". Сейчас пока мы не показываем наш херсонский спектакль "Остаться нельзя", а еще у меня есть спектакль в театре "Воскресение", тоже во Львове, "Август. Графство Осейдж". И "Это все она" мы возим в Сумы, там базируется Луганский музыкально-драматический театр. Мы подарили наш спектакль в их репертуар – имеем с ними давнее сотрудничество.

– Вам нравится такая кочевая жизнь?

– С одной стороны, это сейчас мое спасение, потому что бесконечными переездами я забиваю себе голову, и это не дает мне сойти с ума от того, что происходит вокруг. С другой, поездки – это особенная часть моей жизни. Если бы была возможность прожить еще одну, я провела бы ее в путешествиях. Встречи, лица, слезы, разговоры. Это вдохновение! Черпаю его в общении с друзьями, и чем больше в нем импровизации, тем лучше. Не планировать встречу, а так спонтанно – увиделись, пошли посидим где-нибудь. Даже какой усталой я бы ни была, общение меня вдохновляет.

– Наш разговор происходит в день, когда Россия нанесла по Киеву очередной ракетный удар. Как пережили сегодняшнее непростое утро?

– Этот день у меня начался с того, что мы с подружками ночью стали поздравлять общую подругу с днем рождения. Одна перед другой стали бросать всевозможные поздравительные песни. Где-то в три часа ночи я едва улеглась спать. А проснулась через несколько часов от взрывов. Задрожали все окна, а у меня первой мелькнула мысль: "Что-то себя не очень хорошо чувствую, должно быть, простудилась, надо выпить парацетамол".

А потом: "А зачем мне уже лекарство? Сейчас еще одна волна – и меня накроет". Следом другая мысль: "Что я сделала из последнего хорошее? Что останется в памяти? Вчера записала аудиосказку для детей. А что не сделала, но пообещала? Меня попросили написать отзыв на одну книгу. Вот погибну – и не сделаю этого. И автор будет всю жизнь думать, что я неответственный человек". И пошла писать.

А днем, когда совсем выдохлась, на час просто упала. Иначе сейчас бы на премьеру не нашла сил. Вот пришла, расцеловалась с подругой Олесей Жураковской, еще нескольких друзей встретила. Сегодня в Доме Кино я увиделась со многими родными людьми, коллегами, которых я уважаю и люблю. Невозможно было сделать и шага чтобы не обняться с кем-то. Так и немного энергии появилось.

– Римма, как сейчас у вас ситуация с кино?

– В целом пока никак. Я сейчас очень жду мировую премьеру на Берлинском кинофестивале нашей картины "Редакция" режиссера Романа Бондарчука. Мы снимали этот фильм в 2021 году в Херсонской области. С началом большой войны наш коллектив понес невозвратные потери – погибли на фронте актер Василий Кухарский ("Максим Оса и золото Песиголовца", "Круты 1918", "Толока") и режиссер монтажа Виктор Онисько. Этот фильм – память о наших ребятах. Исполнитель главной роли Дмитрий Багненко – не актер, по профессии журналист, сейчас в армии. Саму картину в конечном варианте пока не видела, наверное, получу такую возможность уже на самом Берлинале.

– Когда вы приезжаете за границу со спектаклями и представлять свои фильмы, не бывает ли ощущения, что попадаете в другой мир, который сочувствует нам, но спокойно продолжает жить своей жизнью?

– Я не имею права их винить. Возможно, в какой-то европейской стране в 40-х годах было такое же. Стараюсь отвлечься, но, знаете, наша действительность не отпускает и за границей. Слежу, что вот-вот начнется комендантский час. Повсюду, где бываю, говорю: "О, а в это время у нас уже комендантский час". Сама себе удивляюсь: "О, а я могу пройтись в два часа ночи по улице!" Есть такое.

– В такое непростое время многим украинцам очень тяжело сохранять оптимизм. Что им посоветуете?

– Надо понимать, что загнать нас в депрессию – это задача врага. И иногда он справляется с этим. Они вбрасывают в инфопространство фейковые новости, что все плохо и нас сдают. Здесь – зрада, там – воруют, а где-то танки не едут… Наша задача – не поддаваться этому. Проверять все, что постите в соцсетях, потому что можете включиться на какой-то негатив, потратить душевные силы, которые вам на сегодняшний день выделены, а информация окажется фейковой.

Еще один важный совет: не влезать в ср*чи. Окружить себя людьми, которые дают энергию, а не забирают. Когда очень тяжело, ищите людей, которым доверяете. Делайте себе такой ритуал: вечером звоните другу или подруге, которые находятся на такой же эмоциональной волне, как и вы. С кем вы можете поделиться всем, что чувствуете?

– Были моменты, когда не могли найти позитив в своей душе?

– Конечно. Но обычно нахожусь в таком состоянии недолго. Есть у меня любимый трактат Григория Сковороды, где он пишет, что радость сердца можешь обнаружить повсюду – глядя на ручеек, который течет, слушая смех ребенка или любимую мелодию. Эту радость сердца, кроме вас, никто вам не аккумулирует. Никто не продаст в магазине, не принесет в дверь домой.

Надо знать, что это умение внутри нас. А наше уныние чувствуется ребятами, которые на нуле. Мы должны быть для них очень крепким энергетическим тылом. Должны вдохновлять, поддерживать. Когда я вижу, что жена военного звонит по телефону мужу и все время плачет, не выдерживаю: "Чего ты его хоронишь? Зачем это делаешь?" Наше оружие – это сила духа. А пессимистические настроения только подтачивают эту силу.

Я не говорю, что этот год будет победным, но хотела бы, чтобы он стал переломным. Хотя смотрю на все здраво и понимаю, что ситуация сложная. Мы очень зависим от мирового сообщества. Кроме того, в мире сейчас повсюду загораются огни конфликтов – это тоже делается намеренно. Но главное – не терять надежды. И без надежды надеяться – но действенно. Не словами, а активными поступками. Этот год будет очень важен для нас.

– Как относитесь к хейту, заполонившему инфопространство?

– Я знаю, что такое человек во всей "красе". Знаю, что тебя могут поднести до небес, а потом с такой же скоростью затоптать. Но признаюсь, у меня так и не выработался иммунитет к этому хейту. Меня очень легко обидеть, все воспринимаю близко. Поэтому стараюсь обходить подобного рода вещи. Если полностью не уверена, какую сторону принять, – не полезу в разгорающийся в публичном пространстве конфликт. Кроме того, знаю, что сейчас работает очень много ботов. Их задача – расшатать наше общество.

А анализируя немного историю Украины, надо понимать: это уже было. Наша Украинская Народная Республика не удержалась, потому что ссоры были бесконечные – и это одна из проблем нашей ментальности. Если мы научимся общаться не только на эмоциях – это пойдет только на пользу. Надо слышать друг друга, учиться вести диалог, выслушивать позицию оппонента, делать конструктивные выводы. Нашему обществу нужно взрослеть. Только моя позиция верна – так не должно быть.

– Как относитесь к коллегам, которые с началом вторжения вернулись из РФ в Украину? А как к тем, кто, напротив, уехал? Вот, например, Байрак, у которой вы снимались в свое время.

– Не хочу ничего говорить о тех, кто уехал, пусть ими занимаются специальные органы. Невозможно спокойно жить и закрываться в своих комедийках, делая вид, будто ничего не произошло, когда рядом столько боли. Но, знаете, в моем окружении нет таких людей – со мной те, кто выкристаллизовался с Майдана. А за всех, кто вернулся в Украину, – только радуюсь.

– Римма, как вам удается сохранять в себе детскую непосредственность и даже местами озорство?

– Не поверите, но самый смешной анекдот моей жизни: меня не взяли в театральный "за отсутствие темперамента". Близкие и друзья очень остро ощущают на себе этот мой "недостаток", когда часами в компании не умолкаю, вспоминая какие-нибудь смешные истории, басни. Такова моя природа. Когда люди вокруг меня улыбаются, это придает эмоции. Мне однажды сказали, что я умею дарить радость. Вот такой взаимообмен происходит: я дарю положительную энергию, а кто-то своим смехом дарит мне способность чувствовать себя ребенком.

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