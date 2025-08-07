'Почему этого никто не заметил?' На новом фото 'проклятой' куклы Анабель разглядели жуткую деталь

Фотография, на которой американский комик Мэтт Райф и его друг, блогер Элтон Касти, позируют на камеру с "проклятой" куклой Анабель, ведь стали ее новыми "опекунами", не на шутку напугала пользователей сети. Юзеры заметили жуткую деталь в новом снимке одной из самых зловещих реликвий паранормального мира, поэтому опасаются, что она может "иметь негативные планы" на юмориста.

Видео дня

На кадре, который Райф обнародовал на личной странице в Instagram, видно, что кукла пристально смотрит на своего нового "опекуна", однако это не самое ужасное. Мурашки по телу могут пробежать, если внимательно присмотреться на отражение Анабель в зеркале. Как отметил один из пользователей соцсети TikTok, там заметно лицо страшного существа.

"Вы сейчас шутите? Это фотография, которую использовали, чтобы объявить, что Мэтт Рэйф купил Анабель. Почему никто этого не заметил? Я даже не знаю, когда эта фотография была сделана. Наверное, когда они ночевали в доме Эда и Лоррейн Уорренов. Я просто думаю: "Чувак, у этой куклы есть на тебя какие-то планы". Это не первый раз, когда мы такое видим", – обеспокоенно сказал юзер.

Отметим, что в июле при загадочных обстоятельствах умер 54-летний американский исследователь паранормальных явлений Дэн Ривера, который долгое время был хранителем печально известной куклы Анабель. Он отошел в мир иной, находясь в гостиничном номере в Геттисберге, штат Пенсильвания. Причины смерти Ривера официально не установлены, однако правоохранители отмечают, что не обнаружили в помещении ничего подозрительного. По информации Общества психических исследований Новой Англии (NESPR), где бывший хранитель Анабель был ведущим исследователем, он был в хорошем настроении и не жаловался на здоровье перед трагедией. Врачи боролись за жизнь Ривера, но не смогли его спасти.

Следующими "опекунами" печально известной куклы решились стать Мэтт Райф и Элтон Касти. Через три недели после внезапной смерти Ривера Анабель вернули в музей оккультизма в Монро, штат Коннектикут, который также перешел в собственность товарищей. В поместье десятилетиями хранились одержимые и проклятые объекты, которых там более 750. Райф отметил, что в музее будут проводить экскурсии под наблюдением, а посетители даже смогут там переночевать.

Чем опасна Анабель

"Проклятая" кукла – это мягкая текстильная игрушка Raggedy Ann (Реггеди Энн). В 1970 году студентка Донна получила ее в подарок от матери. Вскоре после того, как в их квартире появилась Анабель, они начали наталкиваться на неизвестные записки, кукла сама передвигалась, а в какой-то момент из ее груди пошла кровь. Когда парень Донны хотел изгнать "духа" из игрушки, он упал в обморок и покрылся царапинами и пятнами.

Женщины позвали на помощь Эда и Лоррейн Уорренов, которые обнаружили, что в Анабель поселился демон. Сеанс экзорцизма оказался неудачным, поэтому "проклятую" куклу положили в специальный футляр с надписью "Не открывать – опасно для жизни". С того момента игрушка находится в Музее оккультизма. Существует множество историй о том, как после контакта с Анабель люди попадали в ДТП, становились жертвами несчастных случаев или загадочно умирали.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что умер актер Эд Гейл, который сыграл куклу Чаки в легендарных фильмах ужасов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!