Умер актер Эд Гейл, который сыграл куклу Чаки в легендарных фильмах ужасов: каким он был в реальной жизни. Фото

Во вторник, 27 мая, оборвалась жизнь американского актера Эда Гейла, который стал известен аудитории благодаря роли куклы Чаки в трех фильмах культовой франшизы "Детская игра". Он отошел в мир иной в возрасте 61 года, находясь в хосписе Лос-Анджелеса.

Видео дня

Трагическую новость сообщил инсайдер, приближенный к знаменитости, таблоиду TMZ. На данный момент причины смерти артиста не разглашаются.

Вскоре отход Эда Гейла в мир иной подтвердила и его племянница. Чтобы почтить память дяди, она обнародовала трогательный пост на личной странице в Facebook, где отметила, что он был талантливым и веселым человеком.

"За свою карьеру он снялся в более 130 фильмах, телешоу и рекламных роликах. Благодаря такому широкому спектру работ он оставил после себя большое наследие. Любимой ролью Эда была роль "веселого дяди". Он любил делиться с племянницами своей любовью к индустрии развлечений и магии Голливуда",– написала женщина.

Эд Гейл родился 23 августа 1963 года с карликовостью – патологическим состоянием, которое характеризуется крайне замедленным ростом из-за нехватки гормона соматотропина в крови. Такая особенность артиста помогла ему прорваться в индустрию кино.

Он дебютировал как актер в 1986 году, сыграв главную роль в комедийной ленте "Говард-утка". Наибольшей популярности ему удалось достичь благодаря перевоплощению в жуткую куклу Чаки. Эд Гейл присоединился к созданию трех фильмов франшизы: "Детская игра", "Детская игра 2" и "Невеста Чаки". По сюжету, серийный убийца оживляет куклу "Хороший мальчик" и использует его для преступлений. Среди других известных проектов с участием знаменитости есть: Land of the Lost, "Маленькие пальчики" и "Меня зовут Эрл".

В апреле 2023 года Эд Гейл попал в громкий скандал, ведь активисты группы Creep Catchers Unit обвинили его в попытке вступить в интимную связь с несколькими несовершеннолетними. Тогда полиция Лос-Анджелеса обыскала дом актера и изъяла его мобильные устройства. Он находился под следствием правоохранительных органов до самой смерти.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в возрасте 86 лет умер звезда "Основного инстинкта" Денис Арндт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!