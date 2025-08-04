У куклы Аннабель появились новые владельцы после трагической смерти 'опекуна': чем опасна 'игрушка'

Американский комик Мэтт Райф и его друг, ютубер Элтон Касти, стали новыми "опекунами" одной из самых зловещих реликвий паранормального мира – куклы Аннабель. Всего через три недели после внезапной смерти предыдущего хранителя, 54-летнего исследователя Дэна Риверы, печально известную игрушку снова вернули в Музей оккультизма в Монро, штат Коннектикут, который теперь также перешел в руки Райфа и Касти.

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В поместье десятилетиями хранились одержимые и проклятые объекты. Самый известный из них – именно Аннабель. Райф заявил в Instagram, что стал законным опекуном всей коллекции из более 750 предметов и назвал это "одним из самых выдающихся событий в истории паранормального".

В соцсети комик написал: "Если вы меня знаете, то знаете, что я одержим паранормальными явлениями и всем, что связано с призраками. Вы также, наверное, знаете, что фильмы серии "Аннабель" – мои любимые фильмы ужасов всех времен. Поэтому для меня большая честь стать владельцем одного из самых выдающихся зданий в истории паранормальных явлений".

По словам Райфа, музей будет работать с экскурсиями под наблюдением, а впоследствии они планируют создать отдельный музей. Посетители смогут не только увидеть куклу, но и переночевать в доме с "историей".

Аннабель: что в ней опасного

Реальная кукла, в отличие от фарфоровой из фильмов "Аннабель", – это мягкая текстильная игрушка Raggedy Ann. Ее история началась в 1970 году, когда студентка по имени Донна получила ее в подарок от матери. Вскоре в квартире стали появляться записки, кукла перемещалась сама, а однажды из ее груди пошла кровь. Кульминацией стало то, что парень Донны упал в обморок, попытавшись изгнать "духа", и покрылся царапинами и пятнами.

На помощь позвали Эда и Лоррейн Уорренов, которые пришли к выводу: в кукле поселился не дух ребенка, а демон. Экзорцизм провалился, и Аннабель поместили в специальный стеклянный футляр с надписью "Не открывать – опасно для жизни". С тех пор куклу держали в Музее оккультизма.

Аннабель уже десятилетиями имеет репутацию роковой. Существуют десятки историй о людях, которые после контакта с ней потерпели несчастные случаи, попали в ДТП или умерли. Именно поэтому многие осудили решение прошлого владельца Дэна Риверы возить куклу по США в 2025 году, считая, что это было нарушением главного правила Уорренов: никогда не перемещать ее.

Эти предостережения вновь стали актуальными после гибели самого Риверы – одного из самых осторожных исследователей паранормального. Его коллеги из NESPR (Общества психических исследований Новой Англии) утверждают, что он не имел проблем со здоровьем, находился в хорошем настроении и накануне смерти публиковал видео с куклой, опровергая слухи о ее исчезновении.

Что будет дальше с куклой и музеем

Несмотря на смерть предыдущего хранителя, тур с куклой не останавливается. Осенью Аннабель появится в нескольких штатах США, в частности в Мэн, Иллинойс и Кентукки. Райф и Касти обещают соблюдение строгих мер безопасности, но волна тревоги среди фанатов уже растет. Они считают, что даже просто вывоз куклы из музея – риск. А смерть ее последнего "опекуна" – доказательство, что с этой игрушкой нельзя шутить.

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