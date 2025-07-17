Проклятие Аннабель: при загадочных обстоятельствах умер один из самых известных охотников за демонами, который исследовал куклу

54-летний американский исследователь паранормальных явлений Дэн Ривера, известный как главный хранитель печально известной куклы Аннабель, скоропостижно скончался во время гастролей по США с туром Devils on the Run, в рамках которого демонстрировал мистический экспонат публике. Его смерть, произошедшая в гостиничном номере в Геттисберге, штат Пенсильвания, уже породила волну новых слухов о роковом проклятии куклы, которую считают одержимой демоном.

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Согласно сообщению Общества психических исследований Новой Англии (NESPR), где Ривера был ведущим исследователем, медики прибыли на вызов, но спасти его не смогли – сердце мужчины остановилось. Как пишет NY Post, причина смерти официально не установлена, однако местная полиция уже заявила, что в номере не было обнаружено ничего подозрительного. В NESPR заявили, что Ривера был в хорошем настроении и не жаловался на здоровье перед трагедией.

Дэн Ривера – ветеран армии США, исследователь паранормальных явлений, телевизионный эксперт на канале Travel Channel и продюсер сериалов на Netflix, включая "28 дней с привидениями". Он много лет изучал случаи сверхъестественного и поддерживал деятельность семьи Уорренов, легендарных демонологов, которые в 1970-х годах забрали куклу Аннабель из квартиры студентки Донны после серии ужасных событий. Именно эта кукла позже стала героиней фильмов "Заклятие", "Аннабель" и их продолжений.

Ривера был не только куратором куклы, но и активным популяризатором темы демонологии и наследия Уорренов. Вместе с коллегами из NESPR он организовывал туры по США, где демонстрировал Аннабель в специальном защитном футляре из стекла, обрамленном крестами и сопровождаемом предупреждением: "Не открывать – опасно для жизни". И хотя организаторы всегда подчеркивали соблюдение мер безопасности, гибель Дэна стала поводом вспомнить о десятках историй людей, которые после контакта с куклой получили травмы, попали в ДТП или умирали.

Дэн Ривера оставил после себя жену Сару и четверых детей. В мае он опровергал слухи о якобы исчезновении Аннабель из музея оккультизма в Коннектикуте – тогда куклу обвиняли в провоцировании пожара в Луизиане и даже связывали с побегом заключенного. Ривера записал видео, где показал: Аннабель на месте, в своем футляре. А сам он – вполне здоров. Как выяснилось, ненадолго.

Легенда о кукле Аннабель берет начало в 1970 году, когда мать подарила студентке Донне большую текстильную игрушку, купленную в антикварном магазине. Донна жила с подругой, и вскоре девушки заметили странное: кукла каждый раз оказывалась в другом месте, возле нее появлялись записки детским почерком. Затем из груди игрушки пошла кровь. Ситуация стала критической, когда парень одной из девушек упал в обморок и покрылся пятнами крови после попытки изгнать духа.

Приглашенные исследователи паранормального Эд и Лоррейн Уоррены провели расследование и пришли к выводу, что в кукле якобы не дух девочки, а демон. После неудачного обряда экзорцизма куклу поместили в защитный шкаф и передали в музей. С тех пор она стала своеобразной реликвией темного мира, вокруг которой растут новые мифы и трагедии.

Несмотря на смерть Дэна Риверы, тур с Аннабель не останавливается. Ближайшие остановки – в штатах Мэн, Иллинойс и Кентукки в сентябре и октябре. Организаторы уверяют, что кукла надежно изолирована, но сторонники уже называют смерть ее хранителя очередным доказательством действия проклятия.

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