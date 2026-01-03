Победительница "Холостяка 13" Инна Белень объявила о беременности и впервые вышла на публику с любимым. Фото
Победительница 13-го сезона реалити-шоу "Холостяк", волонтер Инна Белень, сообщила, что в ее семье произойдет пополнение. Предпринимательница беременна первенцем от своего жениха Ивана Яловенко.
Радостной новостью она поделилась в эфире постшоу "Холостяка 14". Кстати, тогда бизнесвумен впервые появилась на публичном мероприятии в сопровождении возлюбленного.
Инна Белень одела облегающее синее платье в пол, что подчеркнуло ее заметно округлившийся животик. По словам волонтера, их малыш появится на свет в апреле, однако пока они еще не знают пол первенца. Влюбленные хотят устроить красивое гендер-пати, где и раскроется интрига.
Что известно об отношениях пары
Инна Белень и Иван Яловенко познакомились еще во время учебы в школе. Как вспомнила бизнесвумен, сначала они общались исключительно как друзья, а потом вообще потеряли связь. Однако у судьбы были на них другие планы. Однажды Инна Белень не успевала вернуться домой в Харькове до комендантского часа, поэтому написала Яловенко, чтобы он ее подвез. С того момента они возобновили общение, которое в конце концов переросло в настоящую любовь.
Что интересно, за весь период отношений мужчина трижды делал предложение руки и сердца предпринимательнице – в марте, августе и ноябре. Долгое время Инна Белень не решалась на этот важный шаг, и все же осенью сказала любимому "да".
"Надо вам рассказать веселую историю под названием "с третьего раза она все же решилась", потому что я была из серии "замуж больше не хочу". Попытка в марте, попытка в августе и вуаля в ноябре это – твердое "да", – поделилась волонтер.
Как поделились влюбленные, свадьбу они планируют отгулять летом, после того, как родится малыш. Инна Белень хочет полноценно насладиться важным днем, не отказывая себе в шампанском и танцах.
Ранее OBOZ.UA писал, что бывшая девушка "Терена" Инна Белень сделала две пластические операции и рассказала, что изменила в себе.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!