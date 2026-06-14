Победил в "Х-факторе", а сейчас служит в ВСУ: как изменился Александр Порядинский, который хотел представлять Украину на Евровидении

Певец Александр Порядинский завоевал симпатию украинской публики благодаря победе в 4-м сезоне шоу талант-шоу "Х-фактор", после чего начал активно развивать творческую карьеру и даже боролся за шанс представлять нашу страну на Евровидении. В последнее время он довольно редко появлялся в медиапространстве, пока несколько дней назад не удивил подписчиков новостью о том, что пополнил ряды Вооруженных сил Украины.

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О решении встать на защиту Родины артист сообщил на личной странице в Instagram. Он опубликовал фотографию в форме и отметил: сейчас проходит базовую общевойсковую подготовку.

"Не так давно я мобилизовался в ряды Вооруженных Сил Украины. Сейчас прохожу БЗВП, поэтому не могу радовать вас новыми песнями, выступлениями и эфирами. Спасибо каждому за поддержку, теплые слова и сообщения. Они действительно придают сил и мотивации. Надеюсь, что совсем скоро снова встретимся здесь с музыкой и новыми творческими работами", – написал исполнитель.

На свежей фотографии можно отчетливо увидеть, что с момента триумфа на сцене "Х-фактора" Александр Порядинский кардинально изменился. Он повзрослел, состриг волосы, однако не утратил свою сияющую улыбку.

Александр Порядинский родился 4 февраля 1998 года в селе Кухарка Черниговской области в многодетной семье. В родном населенном пункте он начал делать первые шаги в музыкальной индустрии, выступая в местном клубе и участвуя в районных и международных конкурсах. На большой сцене Порядинский заявил о себе в 15 лет, когда победил на шоу "Х-фактор".

Триумф на проекте дал толчок артисту для развития карьеры. Он начал выпускать украиноязычные треки, а затем стал делать кавер-версии хитов зарубежных коллег. Со временем Александр Порядинский захотел попробовать покорить мировую сцену и принял участие в Национальном отборе на Евровидение 2020. Артист выступил во втором полуфинале конкурса с лирическим треком Savior и занял четвертое место. Победу тогда одержал коллектив Go_A.

Постепенно Александр Порядинский начал исчезать с телевидения и из медиапространства, но творческую деятельность на паузу не ставил. Судя по соцсетям артиста, до мобилизации он давал концерты, в частности для военных, и время от времени выпускал авторские композиции.

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