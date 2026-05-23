'Не то, что я бы хотела делать всю жизнь': победительница 'Х-Фактора' Аида Николайчук раскрыла, как сложилась ее судьба после переезда в США

В 2013 году исполнительница Аида Николайчук стала известна украинской аудитории благодаря победе в талант-шоу "Х-Фактор". Артистка до сих пор не поставила точку в певческой карьере, однако начало большой войны и переезд в США кардинально изменили ее жизнь. Музыка стала для Николайчук "дорогостоящим хобби", а вот работает она в основном в индустрии кино.

Видео дня

Как раскрыла певица в интервью "Коротко про", сейчас она является визажистом, а время от времени снимается в массовке. Однако уже в ближайшем будущем Аида Николайчук планирует попробовать себя в роли актрисы.

"Сейчас я больше работаю визажистом и гримером, иногда в массовке. Окончила два курса в школе: визажист и гример спецэффектов. У меня два диплома. До этого я в Одессе закончила другую школу на визажиста. Так здесь уже не с нуля начинала. Мне нравится быть частью кино, но это не то, что я бы хотела делать всю свою жизнь", – поделилась исполнительница.

Звезда "Х-Фактора" уже имела возможность оказаться перед объективом кинокамер благодаря своему мужу Дэниелу Лосисеро, который работает каскадером, а также постановщиком трюков и режиссером. Как рассказала Аида Николайчук, ее любимый с командой создает экшн-фильмы для портфолио актеров, благодаря которым они могут зарекомендовать себя в индустрии. В одном из такой проектов приняла участие певица.

"Но дальше будет больше. Следующим этапом будет уже разговорная роль", – отметила артистка.

Аида Николайчук откровенно отметила, что от закулисья Голливуда имеет довольно неоднозначные впечатления. С одной стороны исполнительница восхищается тем, что имеет возможность работать с мировыми звездами, а с другой, не чувствует разительного отличия от украинского шоу-бизнеса: "Но я благодарна, что у меня есть такая возможность все это видеть не просто на экране, а быть непосредственно в центре всех событий Голливуда".

Кстати, в третий раз Аида Николайчук связала себя узами брака в 2024 году. Они с Дэниелом Лосисеро сыграли свадьбу в Сиэтле в доме тети каскадера.

"Это было как в тех самых голливудских фильмах – настоящая американская свадьба. Мои родные без паспортов и виз. Поэтому привезти их – это тот еще челлендж. Но моя сестра тоже переехала в Штаты, и конечно она была моей главной подружкой невесты, как и моя близкая подруга. А мой сын вел меня к моему жениху. Даже если бы мой отец присутствовал, то все равно к алтарю меня также вел бы сын. Потому что именно он был со мной в самые трудные времена и в самые счастливые. Он знает меня, как мало кто знает", – рассказала исполнительница.

Напомним, что от первого брака Аида Николайчук имеет сына Максима. Имя избранника артистка публично не афишировала. Во второй раз певица вышла замуж за белорусского мотогонщика Никиту Подольского, который младше ее на 12 лет. Семейная жизнь пары продлилась 5 лет.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что случилось с известной телеведущей Талой Калатай и почему она исчезла с экранов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!