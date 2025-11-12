'Для кого-то ты всегда жирная': Ольгу Цибульскую захейтили из-за обтягивающего концертного костюма

Украинская певица Оля Цибульская столкнулась с волной хейта в сети из-за образа, в котором появилась на своем недавнем концерте в Миргороде. 39-летняя исполнительница решила выйти на сцену в обтягивающем костюме, что отнюдь не понравилось некоторым пользователям сети.

Видео дня

Юзеры начали отмечать, что артистке стоит сменить своего стилиста и выбирать более сдержанные луки. Негативные комментарии появились под роликом с музыкального шоу Цибульской, который обнародовала одна из ее фанаток в соцсети TikTok.

Артистка предстала перед публикой в черном комбинезоне с вырезом на животе, который соединила с туфлями на каблуках. Интересного акцента концертному образу Оля Цибульская добавила с помощью мерцающей повязки на бедрах.

Однако такое дизайнерское решение пришлось по душе далеко не всем пользователям сети. Некоторые юзеры не сдерживали эмоций, поэтому начали откровенно смеяться над костюмом певицы и указывать на его "недостатки":

"Почему нельзя одеть красивое платье вместо костюма Арлекино?"

"Олечка, не разочаровывайте меня, пожалуйста, смените вашего дизайнера".

"Господи, кто вас так одел?"

"Я думала, что Цибульская имеет вкус в одежде, а тут такое".

"У нас в стране проблемы с тканью?"

"Одежда, конечно, не главное, но мне кажется, что можно как-то схитрить и скрыть недостатки фигуры. Зачем их подчеркивать?".

Реакция певицы

Похоже, Олю Цибульскую не слишком сильно волнуют хейтерские комментарии. На личной странице в Instagram исполнительница обнародовала ролик, на котором сняла весь негатив в свою сторону, и коротко ответила: "Для кого-то ты всегда жирная и неидеальная. И это нормально, что я ненормальная".

