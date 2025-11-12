"Для кого-то ты всегда жирная": Ольгу Цибульскую захейтили из-за обтягивающего концертного костюма
Украинская певица Оля Цибульская столкнулась с волной хейта в сети из-за образа, в котором появилась на своем недавнем концерте в Миргороде. 39-летняя исполнительница решила выйти на сцену в обтягивающем костюме, что отнюдь не понравилось некоторым пользователям сети.
Юзеры начали отмечать, что артистке стоит сменить своего стилиста и выбирать более сдержанные луки. Негативные комментарии появились под роликом с музыкального шоу Цибульской, который обнародовала одна из ее фанаток в соцсети TikTok.
Артистка предстала перед публикой в черном комбинезоне с вырезом на животе, который соединила с туфлями на каблуках. Интересного акцента концертному образу Оля Цибульская добавила с помощью мерцающей повязки на бедрах.
Однако такое дизайнерское решение пришлось по душе далеко не всем пользователям сети. Некоторые юзеры не сдерживали эмоций, поэтому начали откровенно смеяться над костюмом певицы и указывать на его "недостатки":
"Почему нельзя одеть красивое платье вместо костюма Арлекино?"
"Олечка, не разочаровывайте меня, пожалуйста, смените вашего дизайнера".
"Господи, кто вас так одел?"
"Я думала, что Цибульская имеет вкус в одежде, а тут такое".
"У нас в стране проблемы с тканью?"
"Одежда, конечно, не главное, но мне кажется, что можно как-то схитрить и скрыть недостатки фигуры. Зачем их подчеркивать?".
Реакция певицы
Похоже, Олю Цибульскую не слишком сильно волнуют хейтерские комментарии. На личной странице в Instagram исполнительница обнародовала ролик, на котором сняла весь негатив в свою сторону, и коротко ответила: "Для кого-то ты всегда жирная и неидеальная. И это нормально, что я ненормальная".
