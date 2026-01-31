Пенсии перестали платить сотням тысяч украинцев: что произошло

В Украине перестали платить пенсии 337 тыс. пенсионерам с оккупированной территории (общее их количество – 1,3 млн). Речь идет о тех переселенцах, которые не успели до конца 2025-го пройти идентификацию и подтвердить, что не получают пенсию от РФ.

Как заявили в Минсоце, из 337 тыс. пенсионеров часть уже обновила свои данные, пенсию им возобновят. Ппреселенцы, которые перевели пенсию на подконтрольную Украине территорию, не обязаны проходить идентификацию, но должны сообщить о неполучении выплат от РФ.

Как возобновить выплаты:

онлайн с помощью Дія.Підпису (вебпортал или приложение ПФУ);

через видеоидентификацию;

лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда или в уполномоченном банке;

из-за границы прислать удостоверение о пребывании в живых.

Как сообщить о неполучении выплат от РФ:

в кабинете на веб-портале ПФУ;

во время видеоидентификации;

в отделении ПФУ;

почтовым переводом документов, если вы заграницей.

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец на своей странице в Facebook заявил, что уже обратился к правительству с требованием упростить процедуру проведения верификации. Лубинец отметил, что к нему массово обращаются пенсионеры-переселенцы из-за того, что им отменяют пенсии. Такие пенсионеры должны были пройти процедуру верификации, но далеко не все могут это сделать. В качестве примера Лубинец привел ситуацию своей матери, которая выехала из Волновахи Донецкой области.

"Она выехала из Волновахи, что в Донецкой области, когда город начала расстреливать российская артиллерия, переехала в другой город, получила справку ВПЛ и все эти годы законно получала украинскую пенсию от государства. В январе она звонит мне и спрашивает: почему в этом месяце нет пенсии, оказывается, выплаты приостановили, потому что она не прошла идентификацию на сайте Пенсионного Фонда. Не потому, что что-то нарушила. Не потому, что потеряла право. А потому, что государство не довело до людей понятную информацию, что им нужно пройти дополнительную идентификацию и подтверждение", – рассказал Лубинец.

