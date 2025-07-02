Куда исчезла уроженка Ужгорода Елка, которая мечтала о жизни в Москве: молчит о войне, но поет о 'Борисполе'

Певица Елка (Елизавета Иванцив), которую когда-то искренне любили украинские слушатели за участие в проекте "Х-Фактор", давно исчезла из украинского информационного поля. И исчезла не просто как артистка, а как человек, который не нашел в себе смелости даже просто сказать слово поддержки своей стране.

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Зато Елка, которая родилась в Ужгороде, сейчас живет в России, собирает полные залы, выступает на корпоративах и исполняет песни с романтическими упоминаниями об "аэропорте Борисполь" – несмотря на то, что саму Украину уничтожают ракетами те, кто ей аплодирует. OBOZ.UA решил рассказать подробнее об артистке, которой 2 июля исполнилось 43 года.

В 2010–2012 годах Елка была одной из самых популярных звезд украинской сцены. Благодаря участию в жюри шоу "Х-Фактор" артистка получила огромную поддержку украинской публики. Ее считали искренней, светлой, человечной. Но после начала российской агрессии в 2014 году Елка постепенно "растворилась" в России.

Уже тогда она избегала вопросов о Крыме и войне на Донбассе. Но после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году ситуация стала еще более циничной. Артистка не просто не высказывалась – она ушла в активную творческую фазу в России.

30 апреля 2022 года, через месяц после начала большой войны, Елка выступала в Сочи. В то самое время, когда российская армия обстреливала Харьков, Николаев, Мариуполь и Киев, певица пела свою песню "Прованс", в которой есть строки: "Завтра в 7:22 я буду в "Борисполе", буду сидеть в самолете и думать о пилоте, чтобы он хорошо взлетел и крайне удачно сел".

С начала полномасштабной войны Елка ни разу не вспомнила об Украине. В ее соцсетях – только анонсы выступлений в Москве, фрагменты песен, "музыка превыше всего", цветы, сцены и залы. Ни слова о том, что происходит дома. Ни слова о том, что ее родной Ужгород принимает беженцев и живет в условиях тревог.

"Москва – мой город реализации"

Иванцив никогда особо не скрывала своего притяжения к Москве. В одном из интервью для российского издания Meduza она открыто заявляла: "Мне здесь очень хорошо. Меня так пугали 15 лет назад тем, что Москва меня не примет. Но за 15 лет я обросла самой настоящей семьей. Как мне может быть здесь плохо? Это же город моей реализации. Здесь меня назвали певицей, и здесь я все еще в процессе воплощения своей самой главной мечты в жизни".

Елка также отмечала, что не разбирается в политике, поэтому не комментирует войну.

Кто такая Елка: коротко о запроданке

Настоящее имя – Елизавета Иванцив. Родилась 2 июля 1982 года в Ужгороде. Во время учебы в школе участвовала в КВН, а затем начала петь в группе B&B. В 2004 году переехала в Россию, где начала активную карьеру с продюсером Владом Валовым.

В 2008 году получила премию "Золотой граммофон" за песню "Мальчик-красавчик", а с 2011 года начала новый этап карьеры как судья "Х-Фактора". Одновременно выступала на больших концертах в Украине.

До 2014 года ее песни звучали в Киеве, Харькове, Львове. Но после аннексии Крыма – ни одного концерта в Украине. Вместо этого – новые альбомы в Москве, концерты в Сочи и другие российские туры.

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