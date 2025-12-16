Украинский блогер-миллионник получил российский паспорт и похвастался новой квартирой в Москве

TikTok-блогер-миллионник Артур Бабич, уроженец Кривого Рога, объявил о получении российского паспорта. Он продемонстрировал красную "книжку" гражданина РФ и заявил, что теперь "официально россиянин", фактически поставив точку в собственной истории как украинского инфлюенсера.

Видео дня

Соответствующее сообщение он обнародовал в своем Telegram-канале. В своем заявлении Бабич назвал гражданство страны-агрессора "осознанным выбором" и поблагодарил Россию за "новый этап жизни".

"Друзья, хочу поделиться важным для меня событием – я получил российский паспорт. Теперь я официально россиянин! Это был непростой путь, но он многому меня научил. Для меня это не просто документ – это про людей рядом и страну, которую я выбрал и считаю своим домом. Я благодарен за все, что прошел, и иду дальше уже спокойнее и увереннее", – заявил Бабич.

За два дня до этого Бабич также похвастался еще одним знаковым событием в своей жизни. В TikTok он опубликовал видео со своей девушкой, россиянкой Анной Покров, где пара рассказала о приобретении квартиры в новостройке в Москве. Вероятно, на то время пропагандист уже знал о полученном гражданстве, ведь под "новыми" паспортными данными купил недвижимость.

Получение российского гражданства стало финальной точкой в длительном процессе легализации блогера в РФ, который сопровождался рядом скандалов в Украине и публичных заявлений в поддержку страны-агрессора.

Март 2025 года

Артур Бабич официально подал документы на получение российского гражданства в миграционном центре. Тогда же он публично заявил, что не желает, чтобы его называли украинским тиктокером.

"Поэтому, уважаемые журналисты, перестаньте меня называть украинским тиктокером", – сказал он в своем видео.

Май 2025 года

Блогер посетил Курск, где встретился с учениками-участниками прокремлевской организации "Движение первых" (аналог советской пионерии). На фото со встречи дети позировали в военной форме.

"Знаю, что здесь есть дети из приграничной зоны. Дать им какие-то правильные напутствия, чтобы не пренебрегали техникой безопасности, слушались родителей, учились – обязательно, и любили свою страну", – комментировал свой визит Бабич.

В том же месяце он побывал у Триумфальной арки в Курске, выразив надежду, что она якобы будет знаменовать "будущие победы" страны-агрессора.

Октябрь 2025 года

Артур Бабич совершил поездку в оккупированный Крым, что является незаконным пересечением государственной границы Украины со стороны РФ. Такие действия могут стать основанием для занесения его в базу "Миротворец" и заинтересовать Службу безопасности Украины (СБУ), что не позволит вернуться предателю в Украину. Вероятно, поездка имела целью доказать лояльность российским спецслужбам.

OBOZ.UA писал, что летом 2023 года Бабича обвинили в "дискредитации Вооруженных сил России" после того, как он на одном из прямой эфиров спел гимн Украины. После этого российские власти планировали депортировать его или привлечь к ответственности, но, кажется, ситуация изменилась в его пользу, и он снова получил возможность остаться в России.

"Я бы хотел вернуться в Россию. Это первая моя мысль, с которой я просыпаюсь каждый день", – сказал блогер в интервью российскому инфлюенсеру.

Бабич также открыто заявлял, что готов стать частью военных действий в Украине. В своем заявлении он отметил, что, получив российский паспорт, он принимает все законы РФ, включая участие в войне, если этого потребует ситуация. "Мой батя служил, вот такой мужик вырос", – добавил он.

