Виктор Колотов. Заслуженный мастер спорта, пятикратный чемпион бывшего СССР, двукратный обладатель Кубка страны, многолетний капитан киевского "Динамо", любимый игрок болельщиков.

А еще Колотов – обладатель Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года, серебряный призер Евро-1972, бронзовый медалист Олимпийских игр 1972 и 1976 годов. 53 матча провел в составе сборной.

Колотов обладал прекрасной дистанционной скоростью, отлично играл головой. Он был универсальным игроком. 19-летнего футболиста казанского "Рубина", команды первой лиги, пригласили в сборную страны. Вскоре молодой полузащитник получил приглашение от пяти клубов высшей лиги. Среди них были московские клубы ЦСКА, "Торпедо" и киевское "Динамо". После некоторых раздумий Виктор выбрал "Динамо". Селекционер "Динамо" Андрей Биба вернулся из Казани вместе с Колотовым.

Позорное решение

Москва этого пережить не могла. Федерация футбола СССР приняла позорное решение дисквалифицировать Колотова на год, обвинив в "звездной болезни". А тут еще "Комсомольская правда" чуть ли не в государственной измене обвинила его. Как так посмел в Украину, в Киев уехать, Москву оставить? Нужно отдать должное Колотову, держался он стойко, решив, что никакой Москвы, хотя ему там обещали золотые горы.

Поначалу в Киеве он поселился в гостинице "Красная звезда". В один из дней в номере Виктора раздается телефонный звонок. Приехавший из Москвы посланец ЦСКА приглашает на беседу. Она проходила в номере гостиницы, в которой проживал Колотов. Виктор об этом предложении московского гостя сообщил динамовскому руководству и согласился на беседу. Москвич пообещал Колотову незамедлительно отменить дисквалификацию и место в сборной в обмен на переход в ЦСКА, а также комфортабельную квартиру, хорошую зарплату.

Более часа продолжались эти уговоры. Но откуда было знать посланцу ЦСКА, что беседа эта записывалась при помощи специальной аппаратуры? Через несколько дней этот разоблачительный разговор был опубликован в одной из центральных украинских газет. Разгорелся скандал.

Первый матч, первый гол

Вскоре Колотову отменили дисквалификацию. 6 мая 1971 года в своем дебютном матче за "Динамо" Виктор забил мяч в ворота ворошиловградской "Зари", который и решил исход матча. И в следующем поединке он отличился, а затем еще и еще…

Уже в первом сезоне, в котором Виктор Колотов завоевал первую золотую медаль, он был включен в список "33 лучших" под №1 на позиции центрального полузащитника. В чемпионате бывшего СССР Колотов сыграл 218 матчей и забил 62 мяча, в еврокубковых играх и сборной он добавил счет своим забитым мячам. Их более 100 – как для полузащитника отличный результат.

Реализовав себя на поле полностью и завершив карьеру игрока, Колотов стал успешным тренером. Входил в тренерский штаб киевского "Динамо", возглавлял "Борисфен", "Прикарпатье", дважды ему доверяли молодежную сборную Украины.

Увы, Виктора Михайловича Колотова нет уже с нами. Этот футбольный мир он покинул в возрасте 50 лет. Похоронен на Лесном кладбище в Киеве. В памяти поклонников футбола этот игрок от Бога останется надолго. Футболиста такого уровня в "Динамо" сейчас, к сожалению, нет.