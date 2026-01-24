Певица Лиззо, которая весила 140 кг, вышла на красную дорожку в мини-платье и ошеломила результатами похудения. Фото тогда и сейчас

Американская певица и рэпер Лиззо, которая раньше весила 140 килограммов, собрала на себе кучу восхищенных взглядов во время премьеры документального фильма о жизни и карьере Пэрис Хилтон Infinite Icon: A Visual Memoir. Артистка вышла на красную дорожку в розовом мини-платье, демонстрируя впечатляющий результат похудения.

Как отмечает The World Beast, эффектное появление рэпера на мероприятии стало одним из самых обсуждаемых модных событий вечера. Придерживаясь своего смелого стиля, знаменитость в очередной раз бросила вызов стереотипным стандартам красоты селебрити.

На первопоказе ленты Лиззо появилась в облегающем мини-платье с глубоким декольте, которое дополнила босоножками на каблуках. Из аксессуаров исполнительница выбрала массивные серьги-кольца. Передние пряди волос она собрала в высокий хвост, чтобы открыть лицо, а в макияже отдала предпочтение коричневым оттенкам.

Работа Лиззо над своим телом

В своих социальных сетях рэпер активно освещает путь к похудению, который начала еще в 2023 году. Достичь видимого результата, по словам Лиззо, она смогла с помощью здорового образа жизни, силовых нагрузок, а также дефицита калорий. Благодаря усердной работе над собой, по состоянию на начало 2025-го, артистка снизила индекс массы тела на 10,5 и потеряла 16% жира.

Однако далеко не вся аудитория Лиззо поверила в то, что сильно похудеть ей удалось исключительно благодаря спорту и контролю питания. Репера начали обвинять в использовании инъекционного препарата Ozempic, который разработан для лечения сахарного диабета 2-го типа. Одним из побочных эффектов лекарственного средства является потеря веса, что сделало его популярным среди многих людей, стремящихся быстро похудеть.

Знаменитость всегда опровергала подобные упреки, а чтобы подколоть хейтеров, на Хэллоуин одела костюм в виде упаковки, визуально напоминающей препарат, заменив название на надпись Lizzo.

