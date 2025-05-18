"Песня была сложной": Ziferblat прокомментировали свое 9 место на Евровидении 2025. Видео

Украинская группа Ziferblat, которая в этом году представляла Украину на Евровидении 2025, заняла 9 место в финале конкурса. После выступления и объявления результатов артисты поделились своими впечатлениями и эмоциями, подчеркнув: для них это успех, над которым стоял огромный труд всей команды.

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По словам Ziferblat, песня имела многослойную структуру, насыщенную мотивами и историей, что не является типичным форматом для Евровидения. Однако они сознательно выбрали этот путь, чтобы разрушить привычное шаблонное восприятие конкурса. Детали своего выступления артисты рассказали Суспільному.

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"Мы сделали тот результат, на который мы надеялись. Топ-10 я имею в виду, и мы очень довольны собой. Мы знаем, что наша песня была сложной для этого конкурса, но мы сделали все. И постановка Маши Коростелевой, и девушки, Кристина, Дарья, Карина, Федя, я, Даня, мы очень сильно работали, Суспільне, наша команда. Вся команда Суспільного", – прокомментировали участники группы.

Они подчеркнули, что каждый из них приложил максимум усилий, чтобы выступление получилось эмоциональным и целостным.

"Топ-10 для Украины очень важная вещь на Евровидении, потому что мы держим эту планку очень часто. Я очень доволен на самом деле. Во-первых, это для украинской музыки очень важно, поверьте. Вы увидите результаты нашей работы в будущем", – сказал Даниил Лещинский.

Ziferblat также отметили, что участие в Евровидении – это только начало их пути. Главная цель – выход на европейский музыкальный рынок, и нынешний результат может стать хорошей отправной точкой.

"Евровидение заканчивается – и начинается настоящая жизнь музыкальная", – добавил фронтмен.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинцы неоднозначно отреагировали на победу Йоханнеса Пича в финале Евровидения 2025. Он вышел на международную арену музыкального соревнования с треком Wasted Love и смог запасть в душу как национальному жюри, так и зрителям, ведь в сумме получил 438 баллов, которые и принесли ему победу.

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