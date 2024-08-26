Первая после Елизаветы II. Племянница короля Чарльза подала заявку на службу в армию: что известно о леди Луизе Виндзор

20-летняя племянница короля Чарльза леди Луиза Виндзор подала заявку на службу в армию, следуя примеру покойной королевы Елизаветы II. Молодая монархиня, которая учится на втором курсе Университета Святого Андрея, хочет связать свою будущую карьеру с военной, дипломатической или юридической сферой.

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Как сообщает издание The Sun, девушка в течение длительного времени является активной участницей Корпуса подготовки офицеров в своем учебном заведении. Она может пойти по стопам бабушки, которая была младшим командиром вспомогательной территориальной службы во время Второй мировой войны и стала первой монархиней, присоединившейся к Вооруженным силам.

"Она часто говорит о том, что очень хочет сделать карьеру в армии, служа королю и своей стране. Она знает все о кадетах и почти влюблена в это дело", – отметили инсайдеры таблоида.

Несмотря на то, что леди Луиза Виндзор является восьмой претенденткой на королевский престол Великобритании, она живет обычной жизнью. Прежде чем начать третий год обучения в старейшем университете Шотландии, девушка работала официанткой в одном из садовых центров.

Кроме того, внучка Елизаветы II активно участвует в благотворительных инициативах. Леди Луиза Виндзор является волонтером в организации Tutor The Nation, специализирующейся на предоставлении бесплатного образования.

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