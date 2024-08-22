Кронпринцесса Швеции Виктория, которая встречалась с украинскими воинами, начала военную подготовку. Фото

Кронпринцесса Швеции Виктория начала специальный курс офицерской подготовки. 19 августа Королевский дом Швеции объявил, что 47-летняя наследница короны желает "углубить свою преданность вооруженным силам и получить более глубокое понимание тактики, военной науки и военной стратегии".

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Как пишет журнал People, обучение является частью стремления кронпринцессы постоянно расширять свои знания при подготовке к ее будущей миссии как главы государства. На новых фото можно увидеть Викторию, которая во время курса будет носить звание курсанта, в зеленой военной форме.

Весной 2024 года агентство Reuters сообщило, что кронпринцесса приступит к специальной подготовке офицеров осенью, отметив, что Швеция присоединилась к НАТО в марте, поскольку война в Украине продолжается. Это историческая королевская традиция, чтобы наследники обрели военный опыт перед вступлением на престол.

В ноябре 2023 года она посетила шведских военных, которые тренируют украинских солдат в рамках операции Interflex под руководством Великобритании во время визита в Англию вместе со своим мужем принцем Дэниелом.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что фронтмен группы Imagine Dragons поднял флаг Украины во время концерта в Чикаго. Видео стало вирусным.

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