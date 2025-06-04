Пела 'Червону руту' и была очарована Киевом: звезда 'Рабыни Изауры' пренебрегла украинскими поклонниками

Бразильская актриса Луселия Сантуш, которая в 2018 году восхищалась красотой Киева, гастролировала по городам Украины и даже пела для харьковчан легендарную "Червону руту", теперь разочаровала своих украинских поклонников. Звезда культового телесериала "Рабыня Изаура" на днях появилась в столице страны-агрессора.

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Фото с геолокацией "Москва" она опубликовала 4 июня в Instagram Stories, позируя в обнимку с сыном Педро Нешлингом. В дополнение сын актрисы, также известный актер, разместил в своем аккаунте несколько кадров с прогулки по городу, продемонстрировав привязанность к российской столице.

Ни одного слова о войне, которую Россия ведет против Украины уже более трех лет, не прозвучало – ни слов поддержки украинцам, ни упоминания о трагедиях, которые переживает наша страна.

Еще несколько лет назад Луселия Сантуш принимала приглашение украинского телеведущего Дмитрия Комарова, чтобы впервые приехать в Украину и встретиться с поклонниками, которые десятилетиями хранили любовь к ее роли в сериале "Рабыня Изаура".

В 2018 году ее приезд был событием для многих. "Только что встретил актрису Луселию Сантуш в киевском аэропорту Борисполь. Вместе с поклонниками, которые тоже приехали в аэропорт и специально испекли каравай. Историческое событие: в странах бывшего СССР сериал "Рабыня Изаура" был самым первым из зарубежных, а потому самым популярным. И вот актриса впервые приехала туда, где ее больше всего любили", – писал тогда Комаров в своем Instagram.

Звезда отправилась в мини-тур по городам Украины: побывала в Харькове, Днепре, Киеве, Ужгороде, Черновцах и Одессе. Во время встречи со зрителями в Харькове она даже исполнила несколько строк украинской песни "Червона рута", что вызвало эмоциональный отклик у присутствующих.

Луселия также призналась в своем восхищении Киевом. В комментарии украинским журналистам она тогда заявила: "Я очень счастлива быть здесь и благодарю за приглашение. То, что я увидела по дороге из аэропорта, меня поразило. Киев – очень красивый город, я просто очарована им. Проезжая мимо театра, я захотела обязательно попасть на спектакль, чтобы посмотреть на украинских актеров в действии. Конечно, прежде всего, я бы хотела пойти в горы, о которых мне рассказывал Дмитрий. Он пообещал мне поехать в Ужгород, в Черновцы, чтобы увидеть Карпаты".

Украинские поклонники воспринимали ее как человека, который уважает нашу культуру, понимает ее ценность и не равнодушен к судьбе Украины. Но сегодня, когда на фоне войны с Россией каждое слово и каждый жест публичного лица приобретает особое значение, появление в Москве – это уже не просто визит, а позиция.

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