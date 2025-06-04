Почему украинец Николай Трубач, который сбежал из России, не осудил войну в соцсетях: Анжелика Рудницкая раскрыла неожиданную причину

Украинская певица Анжелика Рудницкая раскрыла, почему уроженец Николаевщины Николай Трубач, который более 30 лет жил и строил карьеру в Москве, однако после 24 февраля 2022-го разорвал связи с РФ, не высказался против полномасштабного вторжения в соцсетях. Дело в том, что исполнитель принципиально никогда не вел личные аккаунты на онлайн-платформах, ведь очень оберегает собственное пространство.

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Об этом артистка рассказала в комментарии для проекта "ЖВЛ". Она также отметила: не общалась с коллегой по сцене с начала большой войны, однако была приятно удивлена, когда узнала, что тот сбежал из России и выпустил украиноязычный альбом.

"Это не потому, что он спрятался. Он сказал, что мне это (аккаунты в соцсетях. – Ред.) не нужно. Очень берег свое личное пространство", – пояснила Рудницкая.

Стоит отметить, что Николай Трубач не поддержал кровавую политику российского диктатора Владимира Путина, поэтому с первых дней большой войны эмигрировал с семьей в Испанию, а затем в Великобританию. Однако из-за того, что исполнитель все время молчал в соцсетях, люди не понимали его позиции. Впервые о ней стало известно, когда артист выступил на музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, который прошел под лозунгом помощи Украине и осуждения войны. За кулисами мероприятия Трубач пообщался с журналистами и расставил все точки над "і". Кстати, разговаривал он на чистом соловьином.

"Я горжусь своим народом, своими людьми, украинским духом, волей. Верю в то, что мы самая смелая, самая красивая и самая счастливая нация в мире", – заявил певец.

В частности, как рассказывал Виктор Павлик, Трубач был одним из немногих артистов, которые долгое время жили в России, однако, несмотря на это, поддержали его после 24 февраля 2022 года. По словам знаменитости, коллега по сцене интересовался его самочувствием и говорил, что волнуется за Украину.

Уже в 2025 году Николай Трубач выпусти украиноязычный альбом "Воля". В музыкальный сборник вошло восемь композиций артиста, в том числе трек "Кава з коньяком", который он исполнил с Лаймой Вайкуле.

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