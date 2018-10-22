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''Просто очарована'': звезда легендарного сериала поделилась впечатлением о Киеве

2.8тЧитать материал на украинском

Бразильская актриса и исполнительница главной роли в сериале "Рабыня Изаура" Луселия Сантос поделилась впечатлениями о Киеве. Она заявила, что украинская столица - очень красивый город.

Сантос приехала в Киев по приглашению ведущего тревел-шоу "Мир на изнанку" Дмитрия Комарова. Об этом сообщает "РБК-Украина".

''Просто очарована'': звезда легендарного сериала поделилась впечатлением о Киеве
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"Я очень счастлива быть здесь и благодарю за приглашение. То, что я увидела по дороге из аэропорта, меня поразило. Киев – очень красивый город, я просто очарована им. Проезжая мимо театра, я захотела обязательно попасть на спектакль, чтобы посмотреть на украинских актеров в действии. Конечно, прежде всего, я бы хотела пойти в горы, о которых мне рассказывал Дмитрий. Он пообещал мне поехать в Ужгород, в Черновцы, чтобы увидеть Карпаты", - рассказала актриса.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ведущий тревел-шоу "Мир на изнанку" Комаров сделал шокирующее признание о новом путешествии.

Тема
Kyiv.City
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