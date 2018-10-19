В Украину прилетела звезда легендарного сериала 80-х

Популярный украинский ведущий Дмитрий Комаров рассказал о том, что в Украину прилетела актриса Луселия Сантос. Она известна по роли в сериале “Рабыня Изаура”.

Летела Сантос из Сан Паулу почти сутки. Об этом ведущий написал на своей странице в Instagram.

"Только что встретил актрису Луселию Сантос в киевском аэропорту Борисполь. Вместе с поклонниками, которые тоже приехали в аэропорт и специально испекли каравай. Историческое событие: в странах бывшего СССР сериал "Рабыня Изаура" был самым первым из заграничных, а поэтому самым популярным. И вот актриса впервые приехала туда, где её больше всего любили. Мне очень приятно, что это произошло по моему приглашению. Это подарок от "Мира наизнанку" нашим мамам и бабушкам”, - написал Комаров.

Комаров отметил, что они с Луселией 20 октября будут в Харькове, в воскресенье (21 октября) в Днепре, а потом посетят Киев, Ужгород, Черновцы и Одессу.

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