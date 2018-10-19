В Украину прилетела звезда легендарного сериала 80-х

Популярный украинский ведущий Дмитрий Комаров рассказал о том, что в Украину прилетела актриса Луселия Сантос. Она известна по роли в сериале “Рабыня Изаура”.
Летела Сантос из Сан Паулу почти сутки. Об этом ведущий написал на своей странице в Instagram.
"Только что встретил актрису Луселию Сантос в киевском аэропорту Борисполь. Вместе с поклонниками, которые тоже приехали в аэропорт и специально испекли каравай. Историческое событие: в странах бывшего СССР сериал "Рабыня Изаура" был самым первым из заграничных, а поэтому самым популярным. И вот актриса впервые приехала туда, где её больше всего любили. Мне очень приятно, что это произошло по моему приглашению. Это подарок от "Мира наизнанку" нашим мамам и бабушкам”, - написал Комаров.
Комаров отметил, что они с Луселией 20 октября будут в Харькове, в воскресенье (21 октября) в Днепре, а потом посетят Киев, Ужгород, Черновцы и Одессу.
Изаура прилетела! Только что встретил актрису Луселию Сантос в киевском аэропорту Борисполь. Вместе с поклонниками, которые тоже приехали в аэропорт и специально испекли каравай. Историческое событие: в странах бывшего СССР сериал "Рабыня Изаура" был самым первым из заграничных, а поэтому самым популярным. Ровно 30 лет и 3 дня назад, 16 октября 1988 года "Изаура" вышла на экраны. Это было что-то невероятное: во время показа пустели улицы и останавливалась жизнь. Все были у экранов. Я в свои 5 лет тоже)) И вот актриса впервые приехала туда, где её больше всего любили. Мне очень приятно, что это произошло по моему приглашению. Это подарок от "Мира наизнанку" нашим мамам и бабушкам 🙂 Добиралась из Сан Паулу бразильская суперзвезда почти сутки: 12.5 часов до Стамбула, где переночевала, и еще за пару часов до Киева. Но сильно не устала и прямо сейчас собирается гулять по Киеву. В райдере актрисы был перелет бизнес-классом. Спасибо турецким партнерам нашего мероприятия - авиакомпании @Turkishairlines одному из мировых рекордсменов по количеству охваченных стран (на минуточку, летают в 122 страны!) Помогли нам выполнить райдер звезды, летела она в полноценной кровати 😁, питалась без преувеличения в ресторане над облаками. Поселили в Стамбуле в отель "пятерку" и привезли любимую миллионами Изауру счастливой и не уставшей. По себе знаю, как важен хороший перелет, чтобы после приземления не приходить а себя сутки и терять время в номере отеля, а кайфовать и бежать познавать новую страну прямо с трапа #TKMoments P.S. Уже завтра мы с Луселией в Харькове, в воскресенье в Днепре (дальше Киев, Ужгород, Черновцы, Одесса). У нее специальный номер, в качестве спецгостя, в завершающей части моего с оператором выступления "Бразилия 2018". Ждем вас🙂 Билеты в профиле
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