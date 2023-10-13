Девяностые принято считать эпохой расцвета современной украинской музыки. От "Аква Вити" до Ирины Билык. Песни на украинском языке, удивительные и креативные клипы, танцевальные ритмы, раскрепощенность в творчестве. К сожалению, большинство ярких и популярных артистов того времени не смогли удержать популярность, и только единицы пользуются спросом сегодня.

Некоторые работают на нишевую аудиторию, кто-то переродился благодаря тиктоку, а кому-то удалось стать еще популярнее, чем в предыдущие годы. Хочу рассмотреть с вами самые яркие примеры подлинного возрождения славы.

Начну нашу подборку с Эля Кравчука. В 90-е артист прославился песнями "Доля", "Війна", "Навіщо" и другие. Потом долгое время от артиста не было новостей, и вот уже несколько лет певец радует поклонников новыми релизами и событиями из своей жизни.

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Далее хочу отметить Павла Зиброва. У артиста не было спада популярности или упадка карьеры. Павел всегда выделялся неповторимым звучанием и образом. Но с появлением тиктока артист понял, в каком направлении двигаться – хайповые треки, дуэты с молодыми исполнителями и постоянное присутствие в информационном пространстве. Зибров смог не только быть на плаву, но и стать примером для молодежи, как может трансформироваться артист с годами в контексте актуальных трендов.

Иво Бобул – настоящий Феникс. Тикток стал платформой перерождения хитов Иво. Юное поколение с особым удовольствием снимает тиктоки под его репертуар. Один из последних релизов певца в дуэте из Kolaba "А липи цвітуть" имеет более 4 миллионов просмотров на YouTube.

Нашу подборку возглавляет Степан Гига. Его песня "Яворина" имеет 29 миллионов просмотров, а "Цей сон" –10 миллионов. Песни настолько завирусились в тикток, что Степан стал мегазвездой настоящего. При том, что он начал свою карьеру в далеком 1995 году.

Также замечаю ностальгию украинцев по музыке нулевых. Хотелось бы услышать новое переосмысление музыкального каталога Гайтаны, Крихітки Цахес и других артистов, хотя зависит исключительно от их желания и возможностей. Если есть что сказать слушателю, артист в любое время жизни будет актуальным и желанным.