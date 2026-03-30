УкраїнськаУКР
русскийРУС

Паралич, двойник или пластика? Новый выход Анджелины Джоли на красную дорожку озадачил сеть. Фото

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
1,6 т.
Паралич, двойник или пластика? Новый выход Анджелины Джоли на красную дорожку озадачил сеть. Фото

Голливудская звезда Анджелина Джоли появилась на публичном мероприятии в Шанхае, Китае, где посетила модный ивент дизайнера Тома Форда. Выход 50-летней актрисы привлек внимание публики из-за изменений во внешности звезды.

Видео дня

На красной дорожке Джоли позировала в шелковом платье-халате цвета слоновой кости с поясом на талии и глубоким V-образным вырезом. Образ дополняла яркая красная помада и макияж глаз, на которых акцентировал внимание нанесенный белый карандаш на нижнюю слизистую. Внимание также привлек новый оттенок волос актрисы – она появилась с холодными светлыми прядями, которые заметно отличались от ее привычного цвета.

Паралич, двойник или пластика? Новый выход Анджелины Джоли на красную дорожку озадачил сеть. Фото

После появления фото с события в сети начали активно обсуждать внешний вид Джоли. Часть пользователей в X обратила внимание на ее худобу и усталость в лице. Некоторые комментаторы предположили, что актриса выглядит иначе, чем раньше, а также начали выдвигать различные версии – от возможных последствий пластических вмешательств до проблем со здоровьем. В частности,там появлялись конспирологические предположения о двойнике.

"Анджелина Джоли выглядит совсем иначе, чем несколько лет назад – это что-то в ее глазах".

"Что это у нее на голове? Выражение ее лица иное, чем мы привыкли видеть. Может ли это быть связано с возрастом, чрезмерным количеством пластических операций или каким-то скрытым заболеванием (например, параличом)?"

"Не тот же голос и не те же руки с проступающими венами".

Паралич, двойник или пластика? Новый выход Анджелины Джоли на красную дорожку озадачил сеть. Фото

"Помимо символизма с одним глазом, я считаю, что она прикрывает половину лица, потому что, вероятно, она не похожа на настоящую Джоли, когда смотрит прямо в камеру".

"Я считаю, что Джоли больше нет с нами".

"Не те брови!"

"Это на 1000% не Анджелина Джоли".

Паралич, двойник или пластика? Новый выход Анджелины Джоли на красную дорожку озадачил сеть. Фото
Паралич, двойник или пластика? Новый выход Анджелины Джоли на красную дорожку озадачил сеть. Фото

Подобные обсуждения возникают не впервые. В 2024 году во время Венецианского кинофестиваля пользователи также обратили внимание на внешность актрисы, в частности на ее руки. На фото были видны выраженные вены на предплечьях. Тогда часть пользователей выражала беспокойство из-за возможных изменений в состоянии здоровья Джоли.

В 2025 году появлялась информация о том, что дети актрисы якобы обеспокоены ее самочувствием и пытаются повлиять на ее пищевые привычки. В частности, речь шла о ее чрезмерной худобе, которая могла усиливаться на фоне стресса и личных обстоятельств.

Паралич, двойник или пластика? Новый выход Анджелины Джоли на красную дорожку озадачил сеть. Фото

Ранее OBOZ.UA писал, что 50-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в "голом" платье и показала свои впечатляющие татуировки. Дополнить образ Джоли решила более простыми элементами, чтобы не отвлекать внимание от полупрозрачного платья.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe