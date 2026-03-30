Паралич, двойник или пластика? Новый выход Анджелины Джоли на красную дорожку озадачил сеть. Фото

Голливудская звезда Анджелина Джоли появилась на публичном мероприятии в Шанхае, Китае, где посетила модный ивент дизайнера Тома Форда. Выход 50-летней актрисы привлек внимание публики из-за изменений во внешности звезды.

На красной дорожке Джоли позировала в шелковом платье-халате цвета слоновой кости с поясом на талии и глубоким V-образным вырезом. Образ дополняла яркая красная помада и макияж глаз, на которых акцентировал внимание нанесенный белый карандаш на нижнюю слизистую. Внимание также привлек новый оттенок волос актрисы – она появилась с холодными светлыми прядями, которые заметно отличались от ее привычного цвета.

После появления фото с события в сети начали активно обсуждать внешний вид Джоли. Часть пользователей в X обратила внимание на ее худобу и усталость в лице. Некоторые комментаторы предположили, что актриса выглядит иначе, чем раньше, а также начали выдвигать различные версии – от возможных последствий пластических вмешательств до проблем со здоровьем. В частности,там появлялись конспирологические предположения о двойнике.

"Анджелина Джоли выглядит совсем иначе, чем несколько лет назад – это что-то в ее глазах".

"Что это у нее на голове? Выражение ее лица иное, чем мы привыкли видеть. Может ли это быть связано с возрастом, чрезмерным количеством пластических операций или каким-то скрытым заболеванием (например, параличом)?"

"Не тот же голос и не те же руки с проступающими венами".

"Помимо символизма с одним глазом, я считаю, что она прикрывает половину лица, потому что, вероятно, она не похожа на настоящую Джоли, когда смотрит прямо в камеру".

"Я считаю, что Джоли больше нет с нами".

"Не те брови!"

"Это на 1000% не Анджелина Джоли".

Подобные обсуждения возникают не впервые. В 2024 году во время Венецианского кинофестиваля пользователи также обратили внимание на внешность актрисы, в частности на ее руки. На фото были видны выраженные вены на предплечьях. Тогда часть пользователей выражала беспокойство из-за возможных изменений в состоянии здоровья Джоли.

В 2025 году появлялась информация о том, что дети актрисы якобы обеспокоены ее самочувствием и пытаются повлиять на ее пищевые привычки. В частности, речь шла о ее чрезмерной худобе, которая могла усиливаться на фоне стресса и личных обстоятельств.

Ранее OBOZ.UA писал, что 50-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в "голом" платье и показала свои впечатляющие татуировки. Дополнить образ Джоли решила более простыми элементами, чтобы не отвлекать внимание от полупрозрачного платья.

