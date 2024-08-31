'Почему об этом никто не говорит?' Руки Анджелины Джоли напугали сеть

Голливудская актриса Анджелина Джоли смутила своих поклонников новым выходом в свет на 81-м Венецианском кинофестивале в Италии. Звезда фильма "Мария", который представили на кинособытии, блеснула голыми руками в роскошном платье цвета шампанского, но внимание юзеров привлек не образ знаменитости, а ее вены.

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Они выпирали по всему предплечью и имели синеватый оттенок. В соцсетях фаны и хейтеры Джоли обсуждают ее состояние и делятся мыслями. OBOZ.UA собрал самые яркие фото актрисы и комментарии о них.

Стройная 49-летняя звезда выбрала вечернее платье без рукавов и меховую накидку в конце лета. Верхний элемент наряда закрыл ее руки до локтей.

Именно эта часть тела артистки покрыта тонкими татуировками, отвлекающими от выпирающих вен. Однако их все равно было хорошо видно.

На многих фото Джоли прятала руки за спину. Она позировала, сомкнув ладони сзади, но фотографы смогли снять ее с другого ракурса.

В сети удивляются, почему руки актрисы так изменились за несколько месяцев, которые она не появлялась перед папарацци. Некоторые из фанатов Анджелины Джоли признались, что ее новые фото испугали их.

"Кстати, почему никто ничего не говорит о венах Джоли?" "Что заставляет вены Анджелины Джоли так выпирать?" "Мне очень нравится Анджелина Джоли, но ее вены пугают меня до чертиков. Я бы так боялась бумаги, если бы мои вены выглядели так же", "Ничто не подготовило меня к этому фото вен Анджелины Джоли", – пишут в сети.

Ранее OBOZ.UA писал, что Анджелина Джоли стала на колени на красной дорожке перед фанатом.

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