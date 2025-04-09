Анджелина Джоли поразила 'перевоплощением': почему ее дети бьют тревогу и что пошло не так. Фото до и после

49-летняя голливудская звезда Анджелина Джоли оказалась в центре внимания из-за тревожных изменений во внешности, которые вызвали волну беспокойства в ее семье. Шесть детей актрисы якобы решили взять ситуацию в свои руки, устроив настоящую "пищевую интервенцию", чтобы помочь матери вернуться к здоровому образу жизни.

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Ее чрезмерная худоба, ставшая особенно заметной после появления на Венецианском кинофестивале 2024 года, вызвала не только реакцию соцсетей, но и серьезную обеспокоенность в кругу семьи. OBOZ.UA покажет, как выглядит актриса сейчас, и расскажет, почему ее дети бьют тревогу.

Наследники звездной пары Джоли-Питт – Меддокс, Пакс, Захара, Шайло и близнецы Нокс и Вивьен – активно включились в борьбу за здоровье матери, утверждает таблоид RadarOnline, ссылаясь на признание потомков актрисы.

Дети Анджелины Джоли якобы взялись за продуктовые закупки, кулинарные вечера и постоянный контроль рациона. Ее неоднократно видели в Лос-Анджелесе на шопинге с близнецами, а тележки из гастрономов заполнены вкусностями, которые должны побуждать актрису к регулярному питанию. "Они буквально соблазняют ее едой – все, чтобы она начала есть больше", – делился инсайдер.

В то же время медицинские эксперты, несмотря на отсутствие личного досмотра, предупреждают о возможных осложнениях. В частности, врач из Флориды Гейб Миркин предположил, что звезда может страдать остеопорозом из-за потери мышечной и костной массы. Ситуацию осложняет ее длительный стресс, связанный с судебными процессами с бывшим мужем Брэдом Питтом, а также родственные драмы – по слухам, Захара и Шайло даже отказались от его фамилии.

Еще в юности Джоли приписывали борьбу с анорексией, и хотя тогда это считалось "переходным этапом", сейчас ситуация выглядит гораздо серьезнее. Источники близкие к семье утверждают, что актриса часто экономит на питании даже тогда, когда готовит детям.

Несмотря на сложности, близкие не теряют надежды. "Ее дети делают все возможное. Они готовят вместе, следят за ее привычками, даже ссорятся, если она не доедает. Им больно видеть ее в таком состоянии", – рассказал инсайдер In Touch.

Во время Венецианского кинофестиваля, где Джоли презентовала ленту "Мария" об оперной деве Марии Каллас, ее внешний вид – с чрезмерно выраженными венами на руках и тонкими ногами – вызвал шквал комментариев в сети. "Мне очень нравится Анджелина Джоли, но ее вены пугают меня чертовски. Я бы боялась бумаги, если бы мои вены выглядели так же", – утверждали пользователи, сравнивая ее фигуру с "тенью самой себя".

Ранее OBOZ.UA писал, что Анджелина Джоли часто пользуется своим низким весом, ведь это обязательно повлечет за собой волну комментариев в сети и привлечет к ней внимание. Инсайдеры предполагают, что актриса при росте 177 сантиметров весит всего 45 килограммов.

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