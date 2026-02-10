50-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в 'голом' платье и показала свои впечатляющие татуировки. Фото

50-летняя американская актриса Анджелина Джоли поразила публику непревзойденным внешним видом на премьере своего нового фильма "Кутюр" (Couture) в Париже. Знаменитость отошла от привычного стиля "тихой роскоши" в пользу смелого и одновременно изысканного "голого" платья.

Селебрити предпочла полупрозрачный образ с открытой спиной, благодаря чему смогла создать акцент на своих татуировках. Об этом пишет theFashionSpot.

Для выхода в свет Анджелина Джоли выбрала эффектный образ от французского дома моды Givenchy. Звезда одела приталенное платье в пол из полупрозрачного фатина нюдового цвета, задекорированное серебряной вышивкой в форме цветов. Мерцающие элементы аутфита актрисы переливались на свету, добавляя ее виду еще большего шика.

Дополнить образ Джоли решила более простыми элементами, чтобы не отвлекать внимание от "голого" платья. Она обула классические черные туфли с острыми носками, а из украшений добавила только серьги и кольца. Звезда слегка подкрутила длинные волосы и сделала макияж в нюдовых оттенках, подчеркивая более темным цветом глаза.

Эффектный лук открыл и многочисленные татуировки на теле Анджелины Джоли. Так, например, на спине знаменитости набита надпись "Know Your Rights" ("Знай свои права"), что является названием песни ее любимой группы Clash. Как делилась артистка, она сделала это тату, чтобы всегда помнить, кем она является и не давать людям собой пользоваться. На лопатке Джоли можно заметить текст буддийской мантры.

А вот на нижней части спины звезды набито 30-сантиметрового бенгальского тигра. Она сделала эту татуировку в честь получения камбоджийского гражданства, в частности, перекрыла ею старые неудачные рисунки на теле. На левом предплечье звезда имеет римские цифры XIII V MCMXL (13 мая 1940 года), символизирующие день, когда Уинстон Черчилль произнес речь со словами: "Мне нечего предложить вам, кроме крови и тяжелого труда, слез и пота".

