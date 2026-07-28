"Отвратительно. До тошноты". Юрко Юрченко раскритиковал "шабаш" в Юрмале и предупредил о ударе России по Латвии

Украинский певец и военнослужащий Юрко Юрченко резко высказался о фестивале Лаймы Вайкуле в латвийской Юрмале, который в этом году вновь собрал российских артистов и часть украинского шоу-бизнеса. Артист назвал мероприятие "шабашем", заявил, что его основным языком по-прежнему остается русский, а также предупредил, что Россия может нанести ракетные удары и по Латвии, поэтому не стоит терпеть что-либо русское в любой точке мира, особенно если это недалеко от РФ.

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В своем Facebook Юрченко заявил, что организаторы и гости мероприятия "ничего не поняли" после полномасштабного вторжения России в Украину.

"Типа (как будто) против войны, пока орки не в*бьют по Рижской площади, Юрмале и Рундальскому дворцу. А они в*бьют. Очень скоро, потому что вы привлекаете их своим бл*дским фестивалем!" – написал певец.

Юрченко также раскритиковал состав участников фестиваля, назвав его местом, где собрались "полусоветский отброс", "иноагенты" и представители российской либеральной среды.

Особое возмущение у него вызвало то, что основным языком мероприятия, как и раньше, остается русский.

"Главный язык этого шабаша, как и раньше, – русский! Главные гости – принцессы, принцы и королевы тонущего имперского корабля", – добавил военный.

Артист упомянул и украинских исполнителей, которые в этом году выступили на фестивале. На сцену в Юрмале вышли Оля Полякова, а также Потап и Настя Каменских. Юрченко саркастически отозвался об артистах, которые, по его мнению, оправдывают такие поездки донатами на ВСУ, при этом продолжая участвовать в мероприятиях, где доминирует российская культура.

"И "наши" по инерции. Ну да уж! Много света, а у нас полублэкаут... Почти Европа... Высокие гонорары! А почему бы и нет!? Можно! Мы же пожертвуем на ВСУ! Дома есть отмазка, "схватят" лохи... Такая логика!? И все эти мухи летят на свет и дерьмо и оказывают хорошую услугу объединению мертвой империи", – написал он.

В заключение своего поста певец заявил, что подобные фестивали, по его мнению, лишь способствуют возрождению российского имперского пространства.

"Путин аплодирует!.. Где-то мелькали и "мертвые души", и призраки нашего прошлого "полуукраинского" истеблишмента... Мерзко... До рвоты...", – подытожил Юрченко.

Стоит отметить, что это уже не первая резкая реакция украинских артистов на фестиваль Лаймы Вайкуле. Ранее Оля Цибульская язвительно упрекнула коллег, отправившихся в Юрмалу, намекнув, что они до сих пор стремятся к российскому признанию и дружбе с так называемыми "хорошими русскими".

Певица также задала риторический вопрос, кому представители украинского шоу-бизнеса будут говорить "спасибо за поддержку", когда "умрет все советское и русское".

Ранее OBOZ.UA писал, что Потап и Каменских назвали абсурдное условие, при котором "разрешат" вернуться в Украину, и посмеялись над болезненной для киевлян темой.

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