Открытие Венецианской биеннале омрачил новый скандал из-за России: выступили десятки художников

В субботу, 9 мая, в день открытия Венецианской биеннале, более 50 художников и представителей почти 20 национальных павильонов отказались от участия в новой премии "Лев зрительских симпатий". Причиной выступила солидарность с жюри, которое ранее полностью ушло в отставку из-за скандала вокруг допуска России.

Об этом говорится в совместном заявлении на сайте художественной платформы e-flux. Несмотря на допуск государства террористки, Венецианская биеннале после начала полномасштабной войны в Украине осудила агрессию Кремля.

Что известно

Как отмечается, подписанты сделали такой шаг в знак солидарности с отставкой жюри, сформированного умершей в 2025 году куратором 61-й биеннале и арт-директором Койо Куо. Заявление поддержали более 50 художников и деятелей искусства.

"По состоянию на 9 мая 2026 года мы, нижеподписанные художники из коллектива In Minor Keys, отобранные Койо, художественным руководителем 61-й Венецианской биеннале, а также представители национальных павильонов, отказываемся от участия в конкурсе на соискание премии Visitor Lion", – говорится в заявлении.

Отмечается, что выставку "В минорных тональностях", которая оформлена в стиле "Евровидения" открыли 9 мая, как и было запланировано ранее. Ее реализуют кураторы Гейб Бекгерст Фейджоо, Мари Гелен Перейра и Раша Салти, критик Сиддарта Миттер и ассистент Рори Цапай. Такое решение биеннале утверждали с семьей Куо.

До этого, 8 мая, жюри Венецианской биеннале объявило, что не будет рассматривать Россию и Израиль среди претендентов на главные награды "Золотого" и "Серебряного львов", как страны-агрессоры, однако допустили их к участию. Из-за этого, жюри, которое состояло из Соланж Фаркаш (председателя), Зои Батт, Эльвиры Дьянгани Осе, Марты Кузмы и Джованны Заппери подало в отставку, однако решение не пересмотрели и тогда. Как передает издание ANSA, также было изменено запланированное расписание: церемония награждения будет перенесена с 9 на 22 ноября, то есть на последний день выставки.

Допуск РФ на биеннале

Российский павильон называется "Дерево, укорененное в небе", а его куратором является Анастасия Карнеева, которую назначили на эту должность в 2021-м сроком на 8 лет. Выставка расположится в локации Джардини. В понедельник она опубликовала в Instagram видео, где заявила, что"очень хотела бы, чтобы искусство было единым голосом" в Венеции, но закрытие их павильона означает, что"ничто не может развиваться".

Павильон государства-террористки работал только с 5 по 8 мая – это дни, когда биеннале работает в режиме закрытых показов для прессы и арт-сообщества. С 9 мая по 22 ноября здание закроют для публики, однако документацию выступлений будут транслировать на экранах в окнах или показывать уже записанный контент без физического присутствия художников.

Что предшествовало

Напомним, ранее депутаты Европарламента обратились к руководству Еврокомиссии с призывом заблокировать участие России в Венецианской биеннале. Они предупреждали, что допуск государства-агрессора к событию, которое финансируется за счет ЕС, подорвет доверие к Союзу и легитимизирует действия РФ.

В МИД Украины также напоминали, что Россия использует культуру как инструмент пропаганды и "отбеливания" военных преступлений.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе 2025 года в Венеции возник еще один громкий скандал. Над главным входом и красной дорожкой знаменитого Венецианского международного кинофестиваля среди флагов стран-участниц появился триколор Российской Федерации.

