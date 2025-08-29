Скандал на Венецианском кинофестивале: над красной дорожкой взвился российский флаг. Фото

В Венеции, где 27 августа стартовал старейший кинофестиваль мира, возник громкий скандал. Над главным входом и красной дорожкой фестиваля среди флагов стран-участниц появился и триколор Российской Федерации. Его появление вызвало волну возмущения, ведь именно под этим флагом ежедневно совершаются военные преступления против Украины.

Кадры с места происшествия распространили в сети. Особенно эмоционально отреагировала российская художница Екатерина Марголис, которая живет в Венеции. Она отметила, что видеть флаг страны-агрессора рядом с украинским флагом на таком престижном культурном событии – знак нового тревожного тренда, когда культура используется для оправдания преступлений.

"Кинофестиваль в Венеции, это позор, этот фашистский российский флаг у входа", – заявила россиянка.

Стоит отметить, что рядом с российским флагом организаторы разместили и украинский флаг.

Возмущение Украины

На инцидент отреагировали украинские дипломатические и культурные учреждения. Министерство иностранных дел и Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины выступили с совместным заявлением, в котором призвали организаторов фестиваля убрать российский флаг.

"Под этим флагом российские военные прямо сейчас совершают военные преступления. Даже сегодня Россия совершила жестокое нападение на Киев и ряд других украинских городов, убив по меньшей мере 21 человека, в том числе 4 детей. В то же время организаторы предпочитают закрывать на это глаза и еще больше испортить репутацию фестиваля", – указано в заявлении.

Украинские ведомства подчеркнули, что предоставление культурной сцены государству-агрессору не имеет ничего общего со свободой искусства: "Это не свобода искусства, а лицемерие, равнодушие и поддержка еще большего террора".

Почему появился флаг РФ

Эксперты связывают появление российского флага с внеконкурсным показом фильма российского режиссера Александра Сокурова "Director's Diary". Хотя сам Сокуров в свое время выступал в защиту украинца Олега Сенцова, которого незаконно судили в России, многие отмечают, что решение о включении его ленты в программу было принято организаторами.

Кроме того, это не первый случай, когда Венецианский кинофестиваль подвергается критике за снисходительное отношение к РФ. В прошлом году широкий резонанс получил показ пропагандистского фильма якобы канадского режиссера Юлии Трофимовой, которая ранее работала на Russia Today и незаконно находилась на оккупированной территории Донбасса.

Еще в 2022 году, сразу после начала полномасштабного вторжения, набережная Лидо в Венеции была украшена десятками украинских флагов. Тогда Венецианский кинофестиваль публично демонстрировал поддержку Украины и отмежевывался от российской культурной пропаганды.

Венецианский кинофестиваль 2025 года

Венецианский кинофестиваль проводят ежегодно с 1932 года. В этом году он продлится с 27 августа по 6 сентября. В программу вошли как мировые премьеры известных режиссеров, так и украинские работы.

В главном конкурсе покажут фильм "Несокрушимый" американского режиссера Бенни Сафди, в котором появится украинский боксер Александр Усик. А в конкурсной программе короткометражных фильмов состоится международная премьера украинской ленты "Недоступные" Кирилла Земляного.

Ранее OBOZ.UA писал, что Украинский символ "начала третьей мировой войны" не выдержал бури на фестивале в США. Организатор и автор проекта Виталий Дейнега рассказал, что неожиданный ураган повредил конструкцию изнутри, несмотря на то что она была рассчитана на сильные порывы ветра.

