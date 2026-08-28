Открытие Одесского кинофестиваля обернулось скандалом из-за появления опальной Веры Брежневой: в ОМКФ объяснили, кто и зачем привел ее

Торжественное открытие Одесского международного кинофестиваля, которое состоялось 27 августа в Киеве, не обошлось без скандалов. Сеть возмутило то, что мероприятие посетила певица Вера Брежнева, которая продолжает толеровать русский язык даже во время полномасштабной войны.

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О появлении опальной артистки на кинофестивале сообщили в Telegram-канале "Детектор медіа". Сначала не было известно, в какой роли Брежнева пришла на мероприятие, однако на фоне общественного недовольства PR-директор ОМКФ Татьяна Власова разъяснила ситуацию в комментарии изданию.

По ее словам, Вера Брежнева посетила открытие фестиваля в качестве гостьи. Певицу пригласил партнер мероприятия – портал о светской жизни, моде и путешествиях JetSetter. Как заверила Татьяна Власова, артистка не была участницей программы ОМКФ, не выступала на церемонии и не играла никакой отдельной роли в рамках мероприятия.

"Позиция Одесского международного кинофестиваля в отношении российской агрессии и культурного сотрудничества с Россией остается неизменной. Фестиваль не сотрудничает с российскими культурными учреждениями и представителями российской киноиндустрии и последовательно работает над поддержкой и международным продвижением украинского кино", – подчеркнула Власова.

Отметим, что в соцсетях JetSetter появился ролик со звездами, которые посетили открытие ОМКФ, и первой в кадре появилась Брежнева.

Скандальную ситуацию довольно иронично прокомментировали редакторы Telegram-канала "Злива". Они обратили внимание на то, как неоднозначная позиция Веры Брежневой ударила по ее репутации в глазах украинцев.

"Сначала ты знаешь пароль, и ты главная суперзвезда каждого вечера, где бы ни появлялась. Но проходит несколько лет – то промолчала, то недоговорила, то дала концерты на русском, и вот организаторы вынуждены оправдываться, что это, мол, не они приглашали, а эту Веру им подкинули", – говорится в посте.

Напомним, что сразу после начала большой войны Вера Брежнева приятно порадовала сограждан своей позицией. Она начала заниматься волонтерством, обращалась к поклонникам на родном языке и даже выпустила полноценный музыкальный альбом на украинском. Однако впоследствии в социальных сетях артистки стало появляться все больше русского языка, а в 2024 году она вообще дала концерт в Казахстане, исполнив композиции группы "ВИА Гра" на языке страны-агрессора.

Подобная ситуация повторилась и на следующем музыкальном шоу Брежневой. Тогда пользователи сети не удержались от вопроса: почему она до сих пор общается на русском? Свой поступок артистка оправдала так: "Потому что в регионе есть также страны, где не говорят на украинском. Молдова, Казахстан и так далее".

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Вера Брежнева возмутила сеть странным комментарием под постом "любимицы Лукашенко", которая издевалась над украинками.

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