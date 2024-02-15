От украинского до русского один шаг. Кто из звезд шоу-бизнеса после 24 февраля перешел на государственный язык, а затем передумал

После полномасштабного вторжения большая часть русскоязычных украинцев осознала важность самоидентификации и сознательно перешла на родной язык. Примером становились и медийные персоны. Понимая, что свою публичность нужно использовать с пользой, украинские звезды сначала переходили на государственный в соцсетях, в интервью и шоу, а впоследствии, как утверждает большинство, и в быту. Впрочем, если для кого-то это была необходимость и искреннее желание полностью отделить себя от врага, то для кого-то это была временная акция, срок годности которой быстро истек.

Так, среди представителей отечественного шоубиза можно встретить и тех, кто после 24 февраля перешел на украинский, но в конце концов по непонятным причинам передумал. Кто-то полностью вернулся к русскому, а кто-то выбрал "двуязычие". OBOZ.UA решил о них рассказать.

Светлана Лобода

Известная певица не сразу, но все же после вторжения в публичном пространстве начала использовать украинский язык и даже выпустила ряд украиноязычных треков. В декабре 2023-го вышла композиция под названием "Метелица", которая смутила многих слушателей из-за русского языка. Позже артистка объяснила, что не считает русский – языком врага, мол, "не язык убивает украинских детей и людей".

В недавнем интервью она выдала: "Не русский язык убивает украинских детей и украинских людей. Большинство Украины говорит на русском языке. Русский язык не принадлежит русским властям. Если бы только русские власти говорили на русском языке, мы бы категорически на этом языке не говорили. Но миллионы людей по всему миру говорят по-русски. Так случилось".

Иван Дорн

Музыкант для многих своих поклонников стал разочарованием за последнее время. Сразу после полномасштабного вторжения он четко очертил свою проукраинскую позицию, начал давать благотворительные концерты, выпускал украиноязычные треки и даже извинялся за старые скандальные заявления о "братских народах". Впрочем, впоследствии Дорн, что называется, "сдулся".

Если говорить непосредственно о языковом вопросе, то в декабре 2023-го стало известно, что Дорн готовится к выпуску альбома под названием Dorndom. Вот что интересно, треки из этого альбома – русскоязычные. Их певец написал еще до полномасштабного вторжения и планировал запремьерить в мае 2022-го. Конечно, тогда артист релиз отменил, заверив, что вообще не будет выпускать русские песни. Впрочем, очевидно, срок годности его сознательной проукраинской позиции истек. А недавно исполнитель в Казахстане на русском языке вообще заговорил о "хороших россиянах".

Олег Кензов

Этот персонаж для украинских фанов стал не меньшим разочарованием. Кензов, кстати, относится к числу "двуязычных" украинцев. В его соцсетях можно встретить публикации как на родном языке, так и на русском. Не спешим утверждать, но предположим, что за границей певец-беглец не чувствует необходимости отказываться от языка страны-террористки.

Кензов также во время полномасштабной войны решил выпустить русскоязычный сингл под названием "Я целую твои щеки", а на одном из корпоративов в Болгарии ему хватило наглости пропиарить путиниста Александра Серова, исполнив его песню "Я люблю тебя до слез".

Тем временем ведущий Слава Демин комментировал: "Он как артист, позиционирующий себя украинским артистом, продолжает выпускать песни на русском языке. Недавно у Олега вышел клип на песню "Я целую твои щеки". И в этом клипе Олег так красиво плавает на яхте, а в Instagram фоткается на фоне известных европейских достопримечательностей. А раньше Олег пел песню о Валерии Залужном. Но сразу вопрос к Олегу: вот почему новые песни на русском языке? Это на какую аудиторию рассчитано?Если на украинскую, то надо быть артистом-камикадзе, чтобы выпускать песню на русском. Если на русскую, то звание "чмоня недели" – подтверждается".

Вера Брежнева

Позиция певицы стала утешением для многих ее украинских фанатов. После 24 февраля Брежнева начала активно волонтерить, распространять правду о войне, а иногда даже обращаться к аудитории на украинском языке. Появилось в арсенале звезды немало украиноязычных треков. В октябре 2023-го она даже выпустила свой первый полностью украиноязычный альбом, в который вошло 6 композиций.

Впрочем, до сих пор певица не может полностью отказаться от русского. В соцсетях она до сих пор публикует посты на этом языке, а иногда переходит на английский. Зачем певице нужен русскоязычный контент? Неясно.

Александр Кривошапко

Наверное, одним из самых непонятных "патриотов" Украины можно считать Александра Кривошапко. С первых дней войны он был волонтером, который ездил в горячие точки и помогал эвакуировать людей, а также бойцом ТРО. Ключевое слово во всей этой истории "был". Без четких объяснений певец почему-то решил получить статус позорного беглеца, который сейчас сидит за границей и публикует оттуда русскоязычные посты, забыв все свои попытки перейти на родной язык.

Иногда музыкант все же вспоминает, что он украинец, и пишет тексты на украинском, добавляя смайлики сине-желтого флага. Впрочем, случается это крайне редко, можно даже сказать, что такой пост за последний год в профиле артиста всего один.

Как писал OBOZ.UA ранее, парамедик и возлюбленная погибшего под Бахмутом воина Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла Алина Михайлова рассказала, как пытается бороться с русскоязычными людьми. Ее невероятно раздражают дети, которые общаются на языке врага, ведь именно за ними будущее Украины и ради них гибнут военные.

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