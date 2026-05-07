От славы в Украине до забвения в России: куда исчез Луи Франк из Esthetic Education, который едва не развалил 'Океан Эльзы' и женился на россиянке

В свое время музыкант и композитор Луи Франк был настоящей звездой украинской сцены. Он достиг широкой узнаваемости как участник группы Esthetic Education, вместе с которой дал много успешных концертов и выступал на международных фестивалях. Однако сейчас имя артиста почти не появляется в информационном пространстве, ведь вместо развития карьеры в Европе он осел в России, где работает над музыкой для театральных постановок.

Профессиональные навыки Луи Франк в основном применяет для творческих проектов жены, российской актрисы Дианы Корзун, поэтому им редко интересуются даже медиа страны-агрессора. Как изменилась жизнь музыканта читайте в материале OBOZ.UA.

Луи Франк родился 28 декабря 1971 года в городе Цюрих, Швейцария. Он изучал актерское искусство в школе-студии Московского художественного театра, а вот образование режиссера получил в Университете Карнеги-Меллон в Питтсбурге, США. Именно во время студенческих лет в РФ Луи Франк впервые встретил Диану Корзун, однако тогда между ними не возникла любовь, ведь актриса была замужем и воспитывала маленького сына.

Артист переехал в Канаду, где работал в рекламном агентстве, играл в театре и даже ставил несколько собственных спектаклей. Вместе с друзьями он создал труппу Ensemble Sauvage Public, для которой писал музыку. Однако все же жизнь в Канаде, похоже, не сильно привлекала Луи Франка, поэтому в 1998 году он вернулся в Россию. Исполнитель снова встретился с Дианой Корзун и на этот раз их история получила хэппи-энд – они сыграли свадьбу.

В Москве Луи Франк начал работать фэшн-фотографом, пока в 2002-м в его жизни не произошел неожиданный поворот. Артист снял для украинской группы "Океан Эльзы" клип на песню "Друг" в тот период, когда он находился на гастролях.

Что интересно, тогда Луи Франк едва не развалил коллектив. Дело в том, что он близко подружился с двумя участниками группы Юрием Хусточкой и Дмитрием Шуровым, которым предложил принять участие в написании музыки к его художественному фильму "Марфа". Артисты быстро нашли общий язык и создали 7 треков за 3 дня, из-за чего решили основать собственную группу Esthetic Education. Соответственно, Хусточка и Шуров покинули "Океан Эльзы" на пике популярности.

Esthetic Education начал активно развиваться в Киеве, поэтому определенный период Луи Франку приходилось жить на три страны – Украину, Великобританию и Россию. Коллектив быстро получил расположение среди аудитории, поэтому артисты смогли выйти даже на международную арену, выступая на фестивалях Exit, Ziget, Les Bars en Trans и других. Однако уже в 2011-м Esthetic Education прекратил свою деятельность. Последний раз участники коллектива вышли на сцену с программой "Антенна" во время Одесского международного кинофестиваля.

В 2013-м Луи Франк представил новый проект ATLANTIDA, который сочетал в себе музыку, кино, литературу, театр и другие направления. Часть первого альбома артиста состояла из русскоязычных композиций, вдохновленных эстетикой советской эпохи, другая – из треков с современным звучанием.

Для развития карьеры Луи Франк часто выезжал из России за границу, что, по словам Дианы Корзун, негативно влияло на их отношения. Из-за этого актриса решила переехать к любимому в Швейцарию. Там они прожили около 13 лет, но в 2021-м решили вернуться в Москву из-за пандемии COVID-19.

"Действия местных властей во время объявления карантина были настолько жесткими, что мы решили переехать в Россию. В Москве тоже было непросто, но такого давления на людей не было. В Швейцарии, например, закрывали горы, хотя ты мог бы один погулять на свежем воздухе. Мне очень не нравилось то, что происходило вокруг, и я попросила мужа переехать в Россию всей семьей. Наши дети здесь могли спокойно ходить в школу, а я могла посещать их праздники и изредка имела возможность встречаться с друзьями", – говорила актриса.

В конце концов супруги так и осели в стране-агрессоре. Диана Корзун постепенно начала восстанавливать актерскую карьеру, играя в театре и снимаясь в кино, тогда как Луи Франк сочиняет музыку для постановок. Соответственно, из-за работы за кулисами шоу он потерял популярность и, конечно, авторитет среди украинцев.

