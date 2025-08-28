От Queen до AC/DC и Evanescenc: Legendary Rock Voices представят в Киеве новую эксклюзивную программу

Уже совсем скоро, 18-го октября, в киевском Дворце Спорта состоится невероятное вокально-симфоническое шоу в Украине, которое подарит слушателям возможность услышать легендарные хиты – от Queen до AC/DC, от Rammstein до Evanescence – на одной сцене.

Legendary Rock Voices уже покорили 43 европейских города, где собрали более 100 тысяч зрителей, а сейчас они готовят для украинской столицы эксклюзивную программу. Их плейлист будет включать самые взрывные хиты всех времен – от треков культовых легенд рока прошлого столетия до бестселлеров современных

Посетители смогут как и рок-н-рольно ворваться на денсполе, так и станцевать медленные танцы под легендарные баллады. На одной сцене встретятся мощный симфонический оркестр, академический хор, драйвовый рок-бэнд и шесть уникальных вокалистов. Среди них вокальные коучи, финалисты Нацотбора на Евровидение, участники "Голоса страны" и другие личности из музыкальной индустрии, имена которых хорошо известны украинской публике.

Чтобы представить собственное видение рок-хитов, "ради которых мы когда-то учили английский", также на сцену выйдут известные украинские звезды. Кто именно? Организаторы обещают раскрывать имена постепенно.

"У каждого из нас есть песня, которая навсегда вписалась в жизнь. Наше шоу – это возможность не просто услышать ее вживую, а и пережить те же эмоции снова, но в тысячу раз мощнее. Это вечеринка, где можно и нужно петь во весь голос, танцевать и делиться энергией с тысячами единомышленников", – говорит продюсер проекта Александр Порядченко.

Вокально-симфоническое шоу Legendary Rock Voices

м. Киев, Дворец Спорта

18 октября 2025 года

Билеты kontramarka.ua