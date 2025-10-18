'Думают, что сплю со всеми': Тарас Цимбалюк в 'Холостяке' эмоционально объяснил, почему не хочет, чтобы его называли секс-символом

Украинский актер Тарас Цимбалюк, который стал главным героем романтического реалити "Холостяк 14", признался, что ему совсем не нравится такой себе "титул" секс-символа. По словам артиста, поскольку он часто играет в кинокартинах несколько откровенные роли, у зрителей формируется стереотипное впечатление, будто он и в реальной жизни крутит романы со всеми под ряд.

Видео дня

Однако, как отметил знаменитость, за пределами съемочной площадки он является кардинально другим человеком. Об этом актер рассказал в первом выпуске "Холостяка 14".

Перед тем, как Тарас Цимбалюк отправился знакомиться с девушками, ведущий проекта Григорий Решетник решил с ним немного пообщаться. Шоумен не мог оставить без внимания то, что актера часто называют секс-символом, поэтому поинтересовался, как он на это реагирует. Артист дал на такой вопрос довольно эмоциональный ответ.

"Я к этому ужасно отношусь. Такое амплуа транслируется через призму моих героев. Меня и раздевают в кадре, у меня такие роли. Все почему-то думают, что Тарас Цимбалюк это человек, который спит со всеми подряд. У людей первое мнение обо мне именно такое", – высказался знаменитость.

Однако, по словам Тараса Цымбалюка, люди обычно кардинально меняют отношение к нему после личного общения. Близкие актера видят и чувствуют, что он сильно отличается от своих героев в лентах.

Как прошел первый выпуск 14-го сезона шоу "Холостяк" читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал, что "Мисс Украина" рассказала о самом большом разочаровании в "Холостяке" с Тарасом Цымбалюком.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!