'От греха подальше'. Порноактриса Джозефина Джексон выехала из Украины: ее заподозрили во взятке СБУ

В Украине не утихают скандалы вокруг моделей и блогеров с платформы OnlyFans. Девушек подозревают в неуплате налогов, против них проводят обыски и открывают уголовные производства. На этом фоне украинская порноактриса Юлия Сенюк, более известная под псевдонимом Джозефина Джексон (Josephine Jackson), сообщила о своем отъезде из Украины.

По ее словам в соцсети X, причиной стали обвинения в TikTok в якобы уплате взяток СБУ и реальная угроза попасть под уголовное преследование за публикацию обнаженных фото.

Обвинения

В TikTok Джексон обвинили во взятках СБУ. Якобы из-за этого порноактрису не обыскивают спецслужбы, пока она находится в Украине.

"Я считаю что Джозефина Джексон платит деньги СБУ. И поэтому к ней СБУ не приходит", – заявили в сети.

Реакция из объяснения порноактрисы

Джексон опровергла слухи о якобы договоренностях с СБУ и заявления о том, что она "платит деньги правоохранителям", чтобы избежать проблем. Актриса объяснила, что ее решение покинуть Украину было обусловлено реальным риском для свободы и безопасности.

"Даже больше – нет человека на территории Украины. Я, когда увидела какой трешак начал делаться с теми обысками девушек, решила уйти от греха подальше. Не вижу смысла сидеть в стране, где закон сажает за голое фото в телефоне. Но "заплатила СБУ" звучит куда смешнее", – заявила Джозефина Джексон.

Влияние на волонтерство Джексон

Она также отметила, что переезд повлиял на ее благотворительную деятельность: "Я из-за этого теперь не могу стабильно поддерживать ребят из "Титановых" на их мероприятиях и инициативах из-за того, что не в Украине, а я являюсь амбассадором и чувствую определенную ответственность в этом плане, что мое присутствие важно там".

Закон о декриминализации кино для взрослых

Ситуация с Джексон отражает более широкий контекст: законопроект о декриминализации порно в Украине до сих пор не принят. По словам народного депутата Ярослава Железняка ("Голос"), документ получил поддержку профильного комитета, двух петиций и ряда депутатов из разных фракций, но блокируется на уровне президента.

"Законопроект снял с рассмотрения лично Президент. На совещании в Офисе Президента. Потому что "непопулярно" и "люди не поймут", – отмечает Железняк.

Нардеп напомнил, что сегодня в Украине по статье 301 Уголовного кодекса можно получить реальный срок даже за наличие частных эротических фото в телефоне.

"У нас есть приговоры на четыре года только за то, что у человека были частные фотографии. Это абсолютный идиотизм, который не имеет ничего общего с заботой об общественной морали", – пояснил политик.

Железняк отмечает, что контрольные закупки и обыски в сфере вебкама или OnlyFans не имеют ничего общего с защитой морали. Зато это прибыльная схема для правоохранителей: "Студия платит 100–150 долларов за каждую девушку в месяц. Этим занимается киберполиция, иногда СБУ. Если не платишь – имеешь уголовное дело".

По мнению депутата, блокирование законопроекта со стороны Офиса президента связано с политическими соображениями: власть боится потерять поддержку консервативного электората, который негативно относится к легализации взрослого контента.

