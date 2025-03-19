Украинцы в команде с россиянами сняли клип для представителя Эстонии на Евровидении 2025: оператор объяснил, как это произошло

Певец Томас Таммеметс, более известный под сценическим именем TOMMY CASH, представляющий Эстонию на международном конкурсе Евровидения 2025, выпустил клип на свою конкурсную композицию Espresso Macchiato. Оказалось, что над созданием видеоработы в одной команде работали граждане Украины, среди которых кинооператор Дмитрий Недря, и России.

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На своей странице в Instagram украинец объяснил: когда согласился присоединиться к съемкам проекта, не знал, что среди создателей окажутся россияне, поскольку к нему обратились представители эстонского артиста. Он отметил, что прекрасно понимает возмущение общественности из-за своих действий.

"С начала войны в 2014 году я никогда не снимал ничего в России или для российских заказчиков. Вчера в соцсетях начался хейт и угрозы моей жизни из-за клипа, который я снял для эстонского артиста Томми Кэша. Запрос на эту работу поступил от эстонской команды. Я знал, что это эстонский артист с четкой позицией: поддержка Украины и осуждение российской агрессии. Несмотря на то, что эстонско-российский режисер, которая живет в Лос-Анджелесе открыто выступает против российского вторжения и никоим образом не является спонсором войны, мне действительно досадно, что изначально эстонский проект в итоге получил такое количество "российских" кредитов", – написал Недря.

Оператор также отметил, что после выхода клипа ему неоднократно посылали сообщения с угрозами. По мнению Дмитрия Недри, вместо того чтобы тратить большое количество энергии и времени не хейт, людям лучше заниматься развитием украинской культуры.

Напомним: в феврале этого года Tommy Cash вместе с нидерландским рэпером Йостом Кляйном выпустил совместный трек United By Music. В скандальной песне артисты с бранью раскритиковали организаторов музыкального соревнования – Европейский языковой союз (EBU) и затронули тему войны России против Украины. Возмутительный строки звучат так: "Мы хотим мира, они хотят войны", "Я хочу полететь в Киев и поехать в Москву"; "Идите нах*й EBU, я не хочу идти в суд. Меньшие получают меньше, а большие – больше".

Кстати, после начала полномасштабной войны ни один из исполнителей не высказал четкую позицию. В 2018 году Tommy Cash дал несколько концертов в Москве, Питере и Екатеринбурге с новым альбомом ¥€$, а также записал совместный трек с российской группой Little Big. Более того, несмотря на то, что у эстонского певца есть украинские корни, после начала большой войны говорил: "Я должен поделиться с вами непростым решением. Мне придется отменить мои концерты в Киеве, Москве и Питере. Принять нынешние военные действия очень сложно, все это очень грустно. Я стойкий противник любой военной агрессии! И всячески поддерживаю украинский народ и людей из России, которые не поддерживают вторжение, это не их выбор... Это очень печальная ситуация, и я очень надеюсь, что скоро смогу вернуться в эти прекрасные страны, чтобы исполнять там новую музыку".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что на Евровидении 2025 года обнаружили еще одного поклонника "русского мира" – австрийского певца JJ.

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