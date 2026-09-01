От частных лицеев до зарубежных школ: где учатся дети украинских знаменитостей и сколько это стоит

1 сентября для украинских школьников традиционно означает возвращение к учебе. Среди тех, кто в этом году снова сядет за парты, – дети известных артистов, телеведущих и других представителей украинского шоу-бизнеса. Кто-то учится в престижных частных школах Киева, а кто-то получает образование за рубежом.

Видео дня

При этом звездные родители нередко тратят на образование детей сотни тысяч, а порой и миллионы гривен в год. OBOZ.UA расскажет, какие учебные заведения выбрали для своих детей украинские знаменитости.

Тина Кароль – сын Вениамин

Единственный сын Тины Кароль, 17-летний Вениамин Огир, уже много лет учится в Великобритании. Недавно певица рассказала, что парень определился с будущей профессией – он выбрал политологию и экономику.

"Веня – политолог и экономист. Содержательная личность, все, как хотела мама (это шутка). У него хватает логики, ума. Сегодня даже в свои 17 лет он может вести дискуссию о политике и экономике", – рассказала артистка.

Кароль отправила сына учиться за границу, когда ему было всего восемь лет. По словам певицы, она хотела, чтобы после смерти отца Евгения Огира и на фоне войны мальчик рос самостоятельным и не был окружен чрезмерной опекой родных.

В 2021 году стало известно, что Вениамин учился в британской Repton Preparatory School. Тогда полный пансион для детей его возраста стоил около 1 млн грн в год. В то же время Кароль решила, что сын будет жить не в школьном общежитии, а в украинской семье.

Маша Ефросинина – сын Саша

12-летний сын Маши Ефросининой Саша учится в Киеве. Еще в 2021 году телеведущая отдала его в первый класс Новопечерской школы – одного из известных частных учебных заведений столицы.

На тот момент обучение в первом и втором классах стоило 12 850 долларов в год – более 345 тысяч гривен по курсу того времени. В 2025 году годовая стоимость обучения Саши составляла уже около 568 тысяч гривен.

Григорий Решетник – трое сыновей

Телеведущий Григорий Решетник вместе с женой Кристиной воспитывает троих сыновей, которые учатся в этой же Новопечерской школе.

В 2025 году стоимость обучения в этом заведении составляла около 13 750 долларов в год на одного ребенка. Соответственно, образование трех мальчиков обходилось семье примерно в 1,7 млн грн в год.

Дмитрий Монатик – двое сыновей

Сыновья Дмитрия Монатика, Даниил и Платон, также учатся в Новопечерской школе в Киеве.

Артист выбрал это учебное заведение для мальчиков ещё в 2023 году. В 2025 году образование двух сыновей обходилось Монатику более чем в 1 млн грн в год.

Анатолий Анатолич – трое детей

Телеведущий Анатолий Анатолич также сделал ставку на частное образование. Его дочери Алиса и Лолита учатся в частной школе, а младший сын Нил посещает частный детский сад. Учебные заведения расположены в Пуще-Водице под Киевом.

В 2024 году шоумен рассказывал, что только на обучение троих детей семья тратила около 110 тысяч грн в месяц – примерно 1,3 млн грн в год. В эту сумму не входили питание, одежда и логистика.

Поскольку семья живет в Вышгороде, а дети учатся в Пуще-Водице, знаменитость даже нанял водителя, которая помогает с их ежедневными поездками.

Наталья Могилевская – дочери Мишель и Соня

Приемные дочери Натальи Могилевской учатся в Киеве, однако певица намеренно не называет конкретные учебные заведения в целях безопасности и конфиденциальности детей.

Старшая Мишель осенью 2025 года поступила в специализированный лицей. Девушка также профессионально занимается легкой атлетикой.

Младшая София в этом году пойдет в первый класс. Девочка в прошлом году посещала пре-скул, где ежедневно занималась подготовкой к школе, а также дополнительно изучала английский язык.

Евгений Кошовый – дочь Варвара

Старшая дочь Евгения Кошового, 18-летняя Варвара, сейчас живет между Украиной и Италией. После первого курса обучения в Украине девушка переехала в Милан. Варвара выбрала направление, связанное с менеджментом и режиссурой шоу-бизнеса.

Первый курс она завершила в Украине дистанционно, а затем продолжила образование за рубежом. Ранее девушка рассматривала творческие специальности – вокал и актерское мастерство, однако в итоге выбрала более практическое направление в сфере шоу-бизнеса.

Ирина Билык – Сын Табриз

Ирина Билык не раскрывает название учебного заведения и его точное местонахождение, где получает образование ее 10-летний сын Табриз.

Перед первым классом Билык планировала отдать мальчика в школу, работающую по системе Монтессори. Из-за полномасштабной войны семья много времени проводила за границей, в частности в Испании, однако неизвестно, получает ли Табриз там образование или учится в украинской школе.

Екатерина Осадчая – сыновья Иван и Даниил

Телеведущая Екатерина Осадчая выбрала разные образовательные пути для своих сыновей.

Старший сын Илья, которому уже 22 года, учится в США по специальности Artificial Intelligence – искусственный интеллект. По словам Осадчей, парень планирует после окончания учебы вернуться в Украину.

Средний сын Иван уже ходит в школу в Украине. Осадчая рассказывала, что при выборе учебного заведения для нее самым важным были педагоги, особенно первый учитель.

Младший, Даниил, посещает детский сад.

Камалия – дочери Арабелла и Мирабелла

Образование дочерей Камалии и ее бывшего мужа Мохаммада Захура – одно из самых дорогих в этом списке. Близнецы Арабелла и Мирабелла после начала полномасштабной войны жили и учились в Великобритании.

В 2024 году Камалия рассказывала, что обучение каждой дочки обходится примерно в 30 тысяч евро в год. В 2025 году артистка называла еще большую сумму – около 50 тысяч евро в год на каждого ребенка. Речь идет именно об образовательном бюджете, без учета питания, одежды и других расходов.

Александр Педан – сын Марк

Сын телеведущего Александра Педана Марк учится в частной школе "МрійДій". В 2026 году мальчик пойдет в четвертый класс. Стоимость обучения в этом учебном заведении зависит от программы и конкретного кампуса, а точную сумму, которую семья Педана тратит на образование сына, публично не называла.

Ксения Мишина – сын Платон

Сын актрисы Ксении Мишиной Платон учится в частной Креативной Международной Детской Школе с полным днем обучения в Киеве.

Светлана Тарабарова – сын Иван

Сын Светланы Тарабаровой Иван учится в образовательном холдинге "А+" в Киеве. В этом году мальчик пойдет в третий класс. Ранее год обучения в одном из заведений сети стоил около 300 тысяч гривен, хотя цена зависит от конкретной программы и формата обучения.

Ранее OBOZ.UA писал, что Андрей Джеджула впервые рассказал, у кого будет учиться его сын у Санты Димопулоса, который променял Дубай на Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!