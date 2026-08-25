Андрей Джеджула впервые рассказал, на кого будет учиться его сын от Санты Димопулос, который променял Дубай на Украину

17-летний сын Андрея Джеджулы и Санты Димопулос Даниэль, который несколько лет назад переехал из Дубая к отцу в Киев, уже определился с будущей профессией. Парень хочет стать юристом-международником и получить образование в Украине.

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Уже 1 сентября он переступит порог высшего учебного заведения. Об этом Джеджула рассказал в интервью "Люкс ФМ".

По словам телеведущего, он не навязывал сыну профессию, а вместе с ним обсуждал его сильные стороны и то, что ему действительно нравится. Оказалось, что у Даниэля есть незаурядные способности к иностранным языкам.

"Юрист-международник. Он будет, как папа, учиться, станет юристом-международником", – рассказал Джеджула.

Шоумен пояснил, что сын прекрасно владеет английским, изучает немецкий и испанский. Кроме того, когда Даниэль жил с мамой в Дубае, он изучал арабский. По словам отца, парень до сих пор может общаться на этом языке.

"Его сильная сторона – знание иностранных языков. Он прекрасно владеет английским, как родным, изучает немецкий и испанский. В школьные годы он жил с мамой в Дубае и изучал арабский. Он может, в принципе, поговорить и на разговорном арабском языке", – отметил ведущий.

Джеджула добавил, что именно поэтому гуманитарное направление больше всего подходит его сыну. Даниэлю легко даются языки и дисциплины, где не нужно много заниматься математикой.

"Я понял, что ему нужно быть там, где нет математики, нет того, что может выбить у него почву из-под ног. История, языки, все, что не связано с математикой, все гуманитарное – это его. Ему это нравится, у него это хорошо получается", – пояснил Джеджула.

В то же время ведущий рассказал, что Даниэль уже третий год полноценно живет вместе с ним в Украине. Раньше парень долгое время находился с мамой в Дубае, однако в конце концов решил переехать к отцу в Киев.

"Сейчас на даче, уже третий год, как он приехал и полноценно живет здесь. Я полностью забочусь о нем", – сказал Джеджула.

Стоит отметить, что Даниэль неоднократно становился героем соцсетей Джеджулы. Ведущий показывал, как сын занимается спортом и проходит вместе с ним военные тренировки. Сам Джеджула в 2024 году присоединился к добровольческому подразделению, которое занимается противодействием вражеским беспилотникам.

Что касается воспитания Даниэля, то отношения между его родителями в свое время были непростыми. Джеджула рассказывал, что добивался через суд возможности проводить с сыном половину времени.

"Трое суток в неделю – мои. Фактически 50% времени ребенок проводит с отцом. За это я и боролся – за право на всестороннее воспитание со стороны обоих родителей",– заявил шоумен.

Сейчас, по словам Джеджулы, ситуация значительно спокойнее, а прежние конфликты остались в прошлом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Андрей Джеджула опубликовал редкое фото со своей третьей женой, которую скрывает от публики.

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