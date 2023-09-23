От 2 до 4: Виктор Павлик, Дмитрий Гордон и другие украинские знаменитости, у которых было много жен

На первых этапах отношений, когда разум одурманивает эйфория, люди часто ошибаются: играют свадьбу с теми, кто со временем становится токсичным, оказывается изменщиком или банально имеет другие планы на жизнь. В худшем случае эти пары продолжают быть вместе, хотя и несчастливы (ведь это была распространенная практика в советские времена, и частично пропагандируется до сих пор). В лучшем – обращаются за помощью к семейному психологу или аннулируют брак.

Поговорим о романтических отношениях звездных мужчин из украинского шоу-бизнеса. Они вели под венец не одну, и не несколько избранниц... Третья или четвертая жена часто становилась "той, кого долго искали". Узнайте в материале OBOZREVATEL, кто из известных мужчин имел несколько браков.

1. Виктор Павлик

Украинский певец Виктор Павлик был женат 4 раза. Впервые 18-летний артист сыграл свадьбу с избранницей по имени Лидия. Вскоре у них родился первенец – сын Александр. Пара распалась. Поговаривают, что причиной стала измена со стороны мужа. Второй супругой знаменитости стала Светлана, родом из Узбекистана. С ней Виктор был вместе 8 лет. За этот период у пары появилась дочь Кристина.

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После очередного развода певец в Тернопольской филармонии познакомился с Ларисой Созаевой, которая позже стала его третьей избранницей. У них были сложные отношения: то сходились, то снова расставались. Супруги подарили жизнь сыну Павлу, который, к сожалению, в 21-летнем возрасте умер после длительной борьбы с раком. В 2016 году Лариса и Виктор окончательно разорвали отношения. По словам Созаевой, муж закрутил роман еще будучи в браке. С кем? С Екатериной Репяховой, той, что в 2020 году стала его четвертой женой. Это концертный директор певца, которая младше его на 28 лет. Вскоре после пышной свадьбы у них родился сын Михаил.

2. Евгений Синельников

Украинский режиссер, телеведущий и путешественник Евгений Синельников в студенческие годы женился на продюсере Елене Голуб. Супруги запустили проект о путешествиях "Орел и Решка" и стали родителями сына Алексея. После 20 лет пара аннулировала брак. Второй женой телезвезды стала украинская продюсер из BADOEVTEAM – Наталья Клипа. Пара обручилась в августе 2022 года.

3. Владимир Остапчук

Украинский телеведущий, актер и стендап-комик Владимир Остапчук 13 лет был женат на переводчице Елене Войченко. За этот период в их семье родилась дочь Эмилия и сын Эван-Александр. По словам экс-любимой Владимира, брак распался из-за измен со стороны мужа.

Следующей избранницей Владимира стала нотариус и блоггер Кристина Горняк. В нее Владимир настолько страстно был влюблен, что даже посвятил дебютную песню "Как в фильмах Тарантино". В 2020 новоиспеченная пара обручилась, а спустя 2 года сообщила СМИ о разводе. Сейчас Остапчук закрутил новый роман – с на 16 лет младшей его журналисткой Екатериной Полтавской. Может, она и станет его третьей женой.

4. Павел Зибров

Советский и украинский эстрадный певец Павел Зибров еще в юности женился на Татьяне, которая родила от него сына Романа. Они прекрасно ладили между собой, пока избранница в 1984 не закрутила роман со своим студентом. В 1992 году артист снова влюбился. В этот раз его женой стала Марина, директор, режиссер и художница костюмов в театре Павла Зиброва. Супруги вместе уже 29 лет. За это время подарили жизнь двум детям: сыну Александру и дочери Диане.

5. Дмитрий Гордон

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон трижды был женат. С первой избранницей, Наталией, прожил 8 лет. У пары родился сын Ростислав. Со второй, Еленой, которая подарила дочь Елизавету и сына Льва, тоже не удалось построить счастливые отношения. А вот самым удачным стал третий брак – с журналисткой и телеведущей Алесей Бацман, которая на 17 лет моложе Гордона. Пара 12 лет вместе, и воспитывает троих дочерей – Санту, Алису и Лиану.

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