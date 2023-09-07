От 20 до 40 лет вместе: 7 самых крепких пар украинского шоу-бизнеса

В современном мире пары считают, что даже год отношений – это достижение. Ведь далеко не все выдерживают трудности, с которыми сталкиваются после этапа влюбленности: думают, что легче расстаться и с другим человеком испытывать эйфорию, чем пытаться выяснить причину недоразумений. Среди звезд украинского шоубиза есть пары, которые смогли пройти кризис и дойти до зарождения настоящей любви.

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Так, телеведущий, актер и режиссер Григорий Решетник со своей избранницей Кристиной вместе 15 лет. За это время у них родилось три сына. В Instagram мужчина тепло поздравил любимую с особенной датой: "Возможно, сейчас не модно и не трендово быть долго вместе, но нам на протяжении 15-ти лет все интереснее и интереснее. Цените настоящее". Какие еще украинские пары могут похвастаться крепким браком – читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Павел Зибров и Марина Зиброва

Украинский эстрадный певец и композитор Павел Зибров и Марина Зиброва в браке 29 лет. Они познакомились в 1992 году на одном из творческих вечеров. Тогда Павел твердо решил, что должен покорить сердце девушки. И ему это удалось: после двух лет встречаний влюбленные сыграли свадьбу. Сейчас они воспитывают двоих детей, сына Александра и дочь Диану.

2. Виталий Белоножко и Светлана Белоножко

Украинский певец и эстрадный исполнитель Виталий Белоножко и украинская певица Светлана Белоножко уже более 40 лет вместе. И не только как супруги, но и как творческий тандем. Звездная пара трижды справляла свадьбу: на Сумщине, где родился и вырос Виталий, затем у Светланы на Днепровщине, а позже – в Киеве с коллегами и друзьями.

За многие годы знаменитые супруги не теряют пыл в отношениях. Однако был момент, когда Виталий задумался о разводе. Когда их два сына были маленькими, он пошел к своей матери, и заявил: "Мама, что-то со Светой. Она такая непредсказуемая, может, я разведусь?". Та сказала ему не делать этого, чтобы не оставлять детей без отца.

3. Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов

Как-то украинская певица Руслана Лыжичко обратилась к рок-музыканту и музыкальному продюсеру Александру Ксенофонтову за профессиональным советом. Так они и подружились. Вскоре начали встречаться, а в декабре 1995 обручились. В этом году пара будет праздновать никелевую свадьбу (28 лет в браке).

4. Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Украинская актриса Ольга Сумская 14 февраля 1991 перед репетицией в театре, на своем столике, нашла шоколадное сердце и записку "Приходи завтра ко мне. Я тебя съем, как ты этот шоколад". Так звезда влюбилась в своего коллегу, актера театра и кино Виталия Борисюка. Через 5 лет пара сыграла свадьбу. В этом году они отпраздновали 27-ю годовщину брака – за это время у них родилась дочь Анна.

5. Елена Кравец и Сергей Кравец

Украинская комедийная актриса Елена Кравец и телепродюсер Сергей Кравец начали дружить в университетские годы, когда играли в КВН. Позже дружба переросла в романтические отношения. Пара сыграла свадьбу в 2002 году, а вскоре у них родилась дочь Маша. Летом 2016 на свет появились близнецы Екатерина и Иван.

Супруги уже 21 год в браке, и за этот период пришлось столкнуться с кризисом – после рождения двух малышей Елена и Сергей были на грани развода, но мужчине удалось сделать все, чтобы этого не произошло.

6. Маша Ефросинина и Тимур Хромаев

Украинская телеведущая и журналистка Маша Ефросинина познакомилась с бизнесменом Тимуром Хромаевым в киоске. Звезда покупала яблочный сок, а ее будущий избранник – воду. Тогда Тимур спросил, видел ли где-то Машу. Телеведущая возмутилась, а со временем их общение переросло в роман. В 2003 году пара обручилась. За 20 лет брака у супругов родилась дочь Нана и сын Александр.

В 2013 Маша и Тимур чуть не развелись и даже год жили отдельно. Впрочем, удалось сохранить брак и прийти к взаимопониманию. А с начала полномасштабной войны им снова приходится переживать разлуку: Хромаев в рядах ВСУ защищает Украину от российских оккупантов.

7. Оля Полякова и Вадим Поляков

Украинская актриса и певица Оля Полякова познакомилась с бизнесменом Вадимом Буряковским, старше ее на 15 лет, на его дне рождения. Знаменитость пела песни, которыми очаровала именинника – он влюбился. Вскоре, в 2004, Вадим расстался с первой избранницей и женился на Оле. Через год у пары родилась дочь Маша, а в 2011 – еще одна дочь, Алиса. В этом году супруги отметили 19-ю годовщину свадьбы.

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