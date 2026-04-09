Оставила сына и учит украинский: журналисты подсветили историю бывшей российской кинозвезды, которая потеряла все, но выбрала Украину

Российская бывшая актриса Елена Великанова, известная по ролям в кино и сериалах 2000-х ("Попса" "Ванечка"), после начала полномасштабной войны осталась в Украине и сейчас работает администратором съемочной площадки в Киеве. Эксактриса заявляет, что сознательно выбрала жизнь здесь, несмотря на потерю карьеры, финансовые трудности и разрыв с частью семьи в РФ.

Она также изучает украинский язык, занимается волонтерством и пытается интегрироваться в новую среду. Ее историю обнародовало российское антипропагандистское медиа "Настоящее время", которое записало с ней большое интервью в Киеве.

По словам Великановой, с 2013-го она много лет работала в украинских кинопроектах, а после начала вторжения решила не выезжать, хотя имела такую опцию.

"Куда поехать? Оставить мое любимое место, моих друзей на войне, всех? То есть когда Киев офигенный – то поехали, а когда здесь беда – я такая: "Увидимся в следующий раз"?! Нет! Так не работает. Я не уеду! Моя жизнь продолжается. Это такое время", – объяснила она.

После 24 февраля 2022 года бывшая актриса фактически потеряла профессию. Из-за российского гражданства и общественных ограничений она не может работать в кадре, а также столкнулась с проблемами с документами.

"Я не могу быть в кадре. Продюсеры не позволяют. Я не могу быть актрисой, потому что у меня нет паспорта. А я не могу получить паспорт, потому что идет война и нельзя россиянам делать паспорт", – объяснила она.

В первые месяцы полномасштабной войны Великанова осталась без стабильного дохода, доступа к банковским счетам и жилья. По ее словам, на тот момент у нее оставалось лишь 100 гривен наличных. Чтобы выжить, она продавала личные вещи, включая дорогие украшения, которые получала ранее в качестве подарков.

Некоторое время экс-актриса жила в переполненных домах вместе с другими людьми, которые эвакуировались из регионов активных боевых действий. В одном из таких убежищ одновременно находились десятки людей, которые делили быт и ресурсы.

Со временем Великанова начала искать любую работу. Она работала с детьми, пробовала себя в разных сферах, а также занималась переработкой одежды и продажей вещей из секонд-хенда. В конце концов вернулась в киносферу, но уже не как актриса – сейчас она работает администратором на съемочной площадке и выполняет различные технические функции.

Великанова отмечает, что не отказывается от профессии полностью, однако пока вынуждена адаптироваться к новым реалиям.

"Я 20 лет работала. 10 из них – в Украине, в украинском кино. И сейчас я работаю на площадке – я первый стуленосец", – рассказала она.

Параллельно Великанова занимается волонтерством. Она помогает собирать средства для военных, приобщается к гуманитарным инициативам и работает с детьми, которые пострадали от войны. Также бывшая актриса проводит творческие занятия и мастер-классы.

Важной частью ее жизни стало изучение украинского языка. Великанова пытается общаться на украинском в быту и на работе, хотя признает, что процесс дается непросто. В то же время она подчеркивает, что это принципиальная позиция.

Разрыв с семьей

Серьезным испытанием для бывшей актрисы стал и разрыв с частью семьи в России. По ее словам, близкие находятся под влиянием пропаганды и не поддерживают ее решение остаться в Украине. Некоторые родственники прямо призывали ее вернуться, однако она отказалась.

Самой болезненной темой для Великановой остается ее 16-летний сын, который находится за пределами Украины. Она признается, что разлука дается ей тяжело, однако ребенок поддерживает ее решение.

"Здесь гибнут люди, дети, женщины. И это все делают русские. Я не могу туда вернуться. Я не могу на них работать. Вот я – Елена Великанова. Это – мое лицо, мое тело и моя душа. Моя душа этого не может. И мой сын это понимает и говорит: "Мама, я все понимаю. Но постарайся там выжить", – рассказала актриса.

Несмотря на все трудности, Великанова отмечает, что не жалеет о своем выборе и не планирует возвращаться в Россию. Она считает, что война стала моментом личного определения.

Справка

Елена Великанова родилась в Москве в 1984 году, окончила Высшее театральное училище имени Щепкина и работала в театре и кино. Она стала известной благодаря ролям в фильмах "Попса", "Ванечка", "Самый лучший фильм", а также многочисленных телесериалах.

