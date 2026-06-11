Остапчук с женой похвастались покупкой новенького премиального авто после переезда в Канаду. Фото

После эмиграции в Канаду семья украинского ведущего Владимира Остапчука уже успела обзавестись новым автомобилем премиум класса. Шоумен с женой Екатериной Остапчук приобрели Mercedes-Benz GLE.

Видео дня

Дорогостоящей покупкой блогер похвасталась в личном Telegram-канале. Она провела небольшую фотосессию возле люксового авто и сделала на него короткий видеообзор.

Владимир и Екатерина Остапчуки стали владельцами белого Mercedes-Benz GLE с бежевым кожаным салоном. На канадских маркетплейсах стоимость автомобиля составляет в среднем 76 900 долларов (около 3,5 миллиона гривен) и меняется в зависимости от комплектации.

Заметим, что серию кроссоверов премиум-сегмента Mercedes-Benz GLE немецкий автопроизводитель начал выпускать с 1997 года. Машины были разработаны специально для североамериканского рынка и отличаются высоким уровнем комфорта и технологичностью.

В целом семья Остапчуков активно обустраивает свою жизнь в Канаде. Как делилась жена шоумена, сразу после переезда они несколько дней жили в съемной квартире, а теперь нашли хороший дом, куда уже перевезли свои вещи.

Напомним, что Владимир и Екатерина Остапчук вместе с сыном Тимофеем эмигрировали в Канаду в конце мая. Блогер откровенно рассказывала, что они задумывались о смене места жительства около года, а окончательно приняли это решение после того, как российский обстрел разрушил скандальный дом ведущего под Киевом.

Кстати, Канаду для переезда звездная семья выбрала не случайно. По словам Екатерины Остапчук, поскольку ее муж является резидентом этой страны, в будущем может получить гражданство, что в свою очередь поможет ей и Тимофею получить статусы постоянных жителей государства.

Ранее OBOZ.UA рассказал, каким состоянием разжился Тарас Цимбалюк на пике карьеры и после "Холостяка".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!