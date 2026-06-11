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Остапчук с женой похвастались покупкой новенького премиального авто после переезда в Канаду. Фото

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
2,6 т.
Остапчук с женой похвастались покупкой новенького премиального авто после переезда в Канаду. Фото
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После эмиграции в Канаду семья украинского ведущего Владимира Остапчука уже успела обзавестись новым автомобилем премиум класса. Шоумен с женой Екатериной Остапчук приобрели Mercedes-Benz GLE.

Дорогостоящей покупкой блогер похвасталась в личном Telegram-канале. Она провела небольшую фотосессию возле люксового авто и сделала на него короткий видеообзор.

Остапчук с женой похвастались покупкой новенького премиального авто после переезда в Канаду. Фото
Остапчук с женой похвастались покупкой новенького премиального авто после переезда в Канаду. Фото

Владимир и Екатерина Остапчуки стали владельцами белого Mercedes-Benz GLE с бежевым кожаным салоном. На канадских маркетплейсах стоимость автомобиля составляет в среднем 76 900 долларов (около 3,5 миллиона гривен) и меняется в зависимости от комплектации.

Остапчук с женой похвастались покупкой новенького премиального авто после переезда в Канаду. Фото

Заметим, что серию кроссоверов премиум-сегмента Mercedes-Benz GLE немецкий автопроизводитель начал выпускать с 1997 года. Машины были разработаны специально для североамериканского рынка и отличаются высоким уровнем комфорта и технологичностью.

Остапчук с женой похвастались покупкой новенького премиального авто после переезда в Канаду. Фото

В целом семья Остапчуков активно обустраивает свою жизнь в Канаде. Как делилась жена шоумена, сразу после переезда они несколько дней жили в съемной квартире, а теперь нашли хороший дом, куда уже перевезли свои вещи.

Напомним, что Владимир и Екатерина Остапчук вместе с сыном Тимофеем эмигрировали в Канаду в конце мая. Блогер откровенно рассказывала, что они задумывались о смене места жительства около года, а окончательно приняли это решение после того, как российский обстрел разрушил скандальный дом ведущего под Киевом.

Остапчук с женой похвастались покупкой новенького премиального авто после переезда в Канаду. Фото

Кстати, Канаду для переезда звездная семья выбрала не случайно. По словам Екатерины Остапчук, поскольку ее муж является резидентом этой страны, в будущем может получить гражданство, что в свою очередь поможет ей и Тимофею получить статусы постоянных жителей государства.

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